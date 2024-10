Stand: 08.10.2024 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Elterntaxis in SH sind Verkehrsproblem

Sogenannte Elterntaxis bringen den Verkehr auch vor Schleswig-Holsteins Schulen täglich zum Erliegen. Schülerinnen und Schüler lernen laut Polizei immer weniger, sich selbständig im Straßenverkehr zu bewegen. Der Landeselternbeirat appelliert vor allem an die Vernunft der fahrenden Eltern. Laut Landespolizeiamt sind Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis zum Schulgebäude fahren, in ganz Schleswig-Holstein ein Problem. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 07:00 Uhr

Einige Weihnachtsmärkte in SH öffnen vor Totensonntag

In Schleswig-Holstein öffnen dieses Jahr einige Weihnachtsmarkt schon vor Totensonntag. Nach Angaben der Schausteller und Marktkaufleute werden zum Beispiel auf dem Kieler Weihnachtsmarkt bereits ab dem 21. November Waren verkauft. Laut den Schaustellern zählt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jeder Tag. Kritik kommt von der Nordkirche. Durch die frühere Weihnachtsmarkt-Öffnung werde die Zeit des Trauerns überspielt, hieß es. Der Totensonntag - der letzte Sonntag vor dem ersten Adventssonntag - ist in der evangelischen Kirche ein Gedenktag für die Verstorbenen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 07:00 Uhr

Schwer Verletzter nach Streit mit Messer in Kiel

Bei einem Streit in Kieler Stadtteil Gaarden ist ein Mensch mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Menschen beteiligt waren. Eine Person wurde demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach den anderen Beteiligten wird gefahndet. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 06:00 Uhr

Kieler Tatort: Karoline Schuch übernimmt

Neue Tatort-Ermittlerin in Kiel wird Karoline Schuch. Die 42 Jahre alte Schauspielerin verkörpert dann Polizei-Psychologin Elli Krieger. Schuch bildet ein neues Tatort-Duo mit Almila Bagriacik alias Hauptkommissarin Mila Sahin. Sie folgt auf Axel Milberg, der von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski nach mehr als 20 Jahren Abschied nimmt. Sein letzter Fall wird voraussichtlich 2025 gesendet. Sowohl bei den NDR-Tatorten aus Kiel und Niedersachsen als auch beim Polizeiruf 110 aus Rostock sind somit rein weibliche Duos im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 06:00 Uhr

SPD in SH bedankt sich bei Kühnert nach seinem Rücktritt

Kevin Kühnert ist als Generalsekretär der SPD zurückgetreten. Der 35-Jährige begründet das in einer schriftlichen Erklärung mit gesundheitlichen Problemen. Auch bei der anstehenden Bundestagswahl im kommenden Jahr werde er nicht erneut kandidieren. Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli sagte, Kühnert habe auch in schwierigen Zeiten immer Verantwortung übernommen - dafür sei sie ihm dankbar. "Mit Leidenschaft, unerschütterlichem Einsatz und einem klaren Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit hat er die SPD durch schwierige politische Phasen geführt", so Midyatli. Die SPD in Schleswig-Holstein wünsche ihm schnelle Genesung, so die Landeschefin weiter. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 06:00 Uhr

Helgoland: Havarierte Fähre wird in Büsum repariert

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wird im Moment die Helgoland-Fähre "Funny Girl" repariert, nachdem das Schiff am Sonntagabend stundenlang manövrierunfähig auf der Nordsee bei Helgoland herumtrieb. In der Nacht zu Montag nahmen zwei Schlepper das Seebäderschiff an den Haken genommen, um es nach Büsum in den Hafen zu ziehen. Die Ursache war laut Reederei ein technischer Defekt. Das Schiff konnte die Fahrt nicht aus eigener Kraft fortsetzen. Verletzte gab es nach Informationen der zuständigen Behörden unter den rund 250 Fahrgästen nicht. Die Reederei Adler & Eils rechnet damit, dass die Fähre voraussichtlich ab Mittwoch wieder im Einsatz ist. Bis dahin wird sie durch die "MS Nordlicht" ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 16:30 Uhr

A7: Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Ab morgen wird ein Teilstück der A7 in Richtung Norden für einige Tage gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich zwischen dem Dreieck Bordesholm und dem Kreuz Rendsburg bis zum darauffolgenden Montagmorgen auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen. In der Zeit wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Die Umleitung führt ab Bordesholm über die A215 zum Kreuz-Kiel-West und von dort über die A210 nach Rendsburg. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 08:30 Uhr

Wetter: Wolken und Regenschauer möglich

Heute gibt es viele Wolken und zeitweise Regen. Nachmittags bleibt es vielerorts trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Leck und bei 19 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 06:00 Uhr

