66. Nordische Filmtage starten mit Animationsfilm aus Lettland

Die 66. Nordischen Filmtage starten am 6. November mit einem Animationsfilm und gehen bis zum 10. November. Dieses Jahr wird die finnische Schauspielerin Kati Outinen geehrt - die vor allem mit den Filmen des Altmeisters Aki Kaurismäki verbunden wird.

von Patricia Batlle

Ab dem 6. November können Besucherinnen und Besucher wieder über 200 Filme, Dokumentationen und Serien sehen. Im diesjährigen Spielfilmprogramm steht das Thema Familie im Mittelpunkt. In knapp einem Monat eröffnet ein Animationsfilm die "Nordischen", wie Stammgäste des Festivals die Internationalen Filmtage liebevoll nennen. In "Flow" des lettischen Regisseurs Gints Zilbalodis geht es um eine Katze und wenige andere Tiere - wie ein Lemur, ein Vogel und ein Hund, die nach einer Sintflut als einzige Wesen in einem Boot überlebt haben. Nun müssen die ungleichen Abenteurer gemeinsam lernen, mit den neuen Lebensumständen umzugehen. Bei seiner Weltpremiere im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes wurde die preisgekrönte Koproduktion aus Lettland, Frankreich und Belgien von der Kritik hochgelobt - und feiert in Lübeck nun Deutschlandpremiere.

Zilbalodis und sein Drehbuchautor Matīss Kaža wollen den Film an der Trave persönlich vorstellen. Mit seinen faszinierend naturalistischen Bildtableaus entwickle der Film "eine eigene Form der Utopie. Er lässt seinen tierischen Protagonisten ihre Eigenarten, ohne sie zu vermenschlichen", freut sich der künstlerische Leiter Thomas Hailer. "Ohne Worte kommunizieren sie auf ihrer Arche Noah und sind in entscheidenden Momenten füreinander da".

Hommage für finnische Schauspielerin Kati Outinnen

Die Filmtage würdigen außerdem die lange Filmkarriere der 63-jährigen finnischen Schauspielerin und Schauspielprofessorin Kati Outinnen, die sich das Programm der Film ihrer Hommage selbst zusammengestellt hat: Das Publikum wird also unvergessliche Filme von Regisseur Aki Kaurismäki sehen können wie etwa "Schatten im Paradies" von 1986, "Das Mädchen aus der Streichholzfabrik" von 1990 sowie "Der Mann ohne Vergangenheit" aus dem Jahr 2002. Für ihre Rolle als Mitarbeiterin in der Heilsarmee im letzteren wurde Outinnen in Cannes mit der Goldenen Palme als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Letztes Jahr ging der NDR Filmpreis nach Finnland - an die Weihnachts-Tragikomödie "Family Time" ("Mummola - Finnische Weihnachten") von Regisseurin Tia Kouvo. Das NDR Fernsehen zeigt den Film in deutscher Erstausstrahlung am 4. November ab 23.15 Uhr.

Das gesamte Programm der Nordischen Filmtage 2024 wird heute Mittag im Rahmen der Pressekonferenz der Nordischen Filmtage verkündet. Der Ticketvorverkauf startet am 26. Oktober 2024 ab 15 Uhr.

