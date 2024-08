Stand: 06.08.2024 08:57 Uhr Mehr Busse mit Wasserstoff im Kreis Nordfriesland

Im Kreis Nordfriesland werden ab Herbst zehn zusätzliche Wasserstoffbusse im Linienverkehr unterwegs sein. Das teilt das Energieunternehmen GP Joule mit. Die Busse nutzen grünen Wasserstoff, der in Bürgerwindparks in Nordfriesland entsteht. Die Reichweite bleibe dabei die gleiche wie beim Dieselbus. Der Landkreis unterstützt das Projekt. Der Einsatz emissionsfreier Antriebstechnologien ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, die der Kreis 2021 beschlossen hat. Zwei Wasserstoffbussse fahren bereits seit 2021 in Nordfriesland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2024 | 08:30 Uhr