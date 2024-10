Stand: 08.10.2024 11:06 Uhr Nach Messerstecherei in Rendsburg: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Nach einer Messerstecherei in den Rendsburger Innenstadt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Wochenende ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 43-Jährige kam demnach wegen des Verdachts des Totschlag in ein Gefängnis. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vor einer Shisha-Bar ein Streit zwischen zwei Männern ausgebochen. Dabei soll der 43-jährige Tatverdächtige mit einem Messer mehrmals auf einen anderen Mann eingestochen haben. Der 35-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und befindet sich seitdem im Krankenhaus. Die Polizei konnte ihn aufgrund seiner Verletzungen bisher noch nicht vernehmen.

Der Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ihn wegen versuchter Tötung. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Dafür haben die Beamten ein Hinweisportal im Netz freigeschaltet. Darin können Zeugen zum Beispiel Handyvideos von der Auseinandersetzung einstellen.

