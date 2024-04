Stand: 04.04.2024 21:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Panne an Raketenwerfer: Großer Belt gesperrt, Oslo-Fähre verspätet

Rund um den Großen Belt lag am Donnerstagabend der Schiffs- und Luftverkehr lahm. Laut dänischer Schifffahrtsbehörde bestand die Gefahr, dass Raketenteile ins Meer stürzen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Fährverkehr zwischen Kiel und Oslo. Laut Reederei Colorline hatte die "Color Fantasy" auf ihrem Weg nach Norwegen ihre Reisegeschwindigkeit deutlich verringert, um den Gefahrenbereich zu meiden. Die Fähre mit bis zu 2.600 Menschen an Bord wird nach Angaben eines Sprechers am Freitag mindestens eine Stunde später in Oslo erwartet. Die Gefahren-Warnung ist nach Angaben des dänischen Verteidigungsministeriums mittlerweile aufgehoben. Demnach war während eines Militär-Tests an Bord einer Fregatte ein Raketenwerfer aktiviert worden, der dann wegen eines technischen Defekts nicht mehr abgeschaltet werden konnte. Bis Experten den Fehler beheben konnten, bestand die Gefahr, dass die Rakete versehentlich abgefeuert wird und einige Kilometer weit fliegt. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 19:00 Uhr

Ausbildung zur Luftbildauswertung nach Kropp verlegt

Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 in Kropp und Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg ist ab sofort auch für die Ausbildung im Bereich der Auswertung von Luftbildern zuständig. Das einzige Luftbild-Ausbildungszentrum in Deutschland wurde von Fürstenfeldbruck in Bayern nach Kropp bei Schleswig verlegt. Ein logischer Schritt für Kommodore Jörg Schroeder: "Die Luftbildauswertestaffel hatten wir schon seit mehr als zwei Jahrzehnten hier am Standort. Von daher ist klar, dass wir nicht nur die Einsatzmittel sondern Aufklärung und damit auch die Komponente Schulung an einem Standort fusionieren müssen." | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 17:00 Uhr

Gericht: AfD muss sich im Schloss Reinbek treffen dürfen

Die AfD darf Veranstaltungen im Schloss Reinbek (Kreis Stormarn) abhalten. Das hat das Verwaltungsgericht in Schleswig am Donnerstag entschieden. Die Stadt wollte mit einer Satzungsänderung dafür sorgen, dass die AfD draußen bleiben muss. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem Gleichbehandlungsgebot. Die Stadt Reinbek will nach einer ersten Einschätzung nicht dagegen vorgehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 17:00 Uhr

Biologe: Keine Panik vor Ölkäfer

Ein Spielplatz in Bockholt im Kreis Ostholstein ist wegen des Ölkäfers gesperrt worden. Die Tiere sind giftig, bei Kontakt kann es zu Hautreizungen kommen. Biologe Carsten Pusch vom Naturschutzbund NABU warnt, nicht in Panik zu verfallen. Vergiftungen seien ihm nicht bekannt. Und von einer Plage könne keine Rede sein. "Die Tiere tun uns nichts, solange wir sie in Ruhe lassen. Ein Kammerjäger würde da auch nichts machen. Die Tiere stehen auf der Roten Liste, sind also auch geschützt." | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 17:00 Uhr

Freibäder in Schleswig-Holstein suchen weiter Personal

In wenigen Wochen startet die Freibad-Saison in Schleswig-Holstein, doch mehr als 100 Freibäder im Land suchen noch Personal. Laut Landesverband der Schwimmmeister fehlen neben Bademeistern auch Rettungsschwimmer. Um im Mai öffnen zu können, bräuchten die Freibäder ausreichend Mitarbeitende. Weil die schon im vergangenen Jahr oft fehlten, mussten einige Freibäder in der laufenden Saison tageweise geschlossen bleiben. Grund für den Fachkräftemangel laut Verband: Viele Beschäftigte hätten sich in der Corona-Zeit andere Jobs gesucht. Neue Mitarbeitende zu finden sei vor allem wegen der Arbeitszeiten schwierig. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 16:30 Uhr

Probleme mit EC-Kartenzahlung in SH und Hamburg

In ganz Deutschland hat es am Donnerstag Störungen beim Bezahlen mit der EC-Karte gegeben. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg waren mehrere Banken betroffen, unter anderem die Sparkasse, Commerzbank und Volks- und Raiffeisenbanken. Bei den Störungsstellen gab es viele Anrufe deswegen. Kreditkarten dagegen funktionierten, berichteten viele Kunden. Inzwischen sei die Störung laut Sparkassenverband behoben. Zur Ursache machte der Verband keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 15:00 Uhr

Hunderte Polizisten unter Extremismusverdacht

Mehrere hundert Polizeibeamte stehen aktuell im Verdacht, eine rechtsextremistische Gesinnung zu haben oder Verschwörungsideologien zu vertreten. Wie das Magazin "Stern" berichtet, laufen derzeit nach Angaben der Innenminsterien der Länder insgesamt 400 entsprechende Disziplinarverfahren oder Ermittlungen. In Schleswig-Holstein laufen Verfahren gegen acht Polizeibeamte, weil sie im Verdacht stehen, gegen die Verfassungstreue verstoßen zu haben. Das teilte das Innenministerium mit. Die tatsächliche Zahl in Deutschland könnte deutlich höher liegen, da Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen keine aktuellen Zahlen hätten liefern können. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 14:00 Uhr

Cannabis-Legalisierung: Kiffen auf Schiffen, Bahnhöfen und in Kneipen

Ein Joint ist für Erwachsene seit dem 1. April legal. Doch es gibt Einschränkungen, wo und wann gekifft werden darf. In Raucherkneipen könnte im Prinzip auch ein Joint geraucht werden - solange die Inhaberin oder der Inhaber das erlaubt, denn es gilt das Hausrecht. Der Hotel- und Gaststättenverband in Schleswig-Hosltein (DEHOGA) hat zu dem Thema nach Angaben des Hauptgeschäftsführers Stefan Scholtis keine Empfehlung: Das müsse jeder Betrieb selbst entscheiden. Die Deutsche Bahn prüfe derzeit den Umgang mit Cannabis-Konsum an Bahnhöfen. Die Reederei Adler und Eils stellte klar: "Kiffen ist bei uns an Bord nicht erlaubt, da wir die Gefahren nicht einschätzen können." | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 14:00 Uhr

Streit unter Rentnern eskaliert in Travemünde

In Lübeck-Travemünde ist ein Streit eskaliert. Ein 80-jähriger Mann soll seine 81-jährige Frau im Streit geschubst haben. Diese verschwand laut Polizei daraufhin im Schlafzimmer und hörte plötzlich ein lautes Poltern. Sie öffnete die Tür und sah, dass sowohl ihr Mann als auch seine 77-jährige Schwester verletzt waren. Beide waren offenbar angetrunken. Die Ehefrau rief die Rettungskräfte, die allerdings von dem renitenten Renter gleich wieder vor die Tür gesetzt wurden. Die herbeigerufenen Polizisten schafften es am Ende, den Betrunkenen auf einer Trage zu fixieren und zum Rettungswagen zu bringen. Was ihn so sehr in Rage gebracht hat, ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 14:00 Uhr

Landesregierung SH plant Bürgschaften für Wärmenetze

Die Landesregierung plant, die Wärmewende in den Kommunen voranzutreiben. Dafür will sie zukünftig Bürgschaften von bis zu zwei Milliarden Euro übernehmen. Das kündigte Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) an. Um in Schleswig-Holstein 2040 vollständig klimaneutral heizen zu können, sei eine große Kraftanstrengung vieler Akteure erforderlich. Mit dem Bürgschaftsprogramm sollen die Investitionen in den Ausbau der Wärmenetze mit den nötigen Garantien versorgt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 12:00 Uhr

UKSH Kiel: Kardiologie ist Teil internationaler Studie

Die Kardiologie des UKSH in Kiel ist Teil einer internationalen Studie gewesen. Die Forschung aus sieben europäischen Ländern hat untersucht, wie der Behandlungsverlauf für Patienten mit Herzklappenfehlern verbessert werden kann. Konkret ging es in der Arbeit darum, die klinischen Abläufe schneller zu machen. "Ein Beispiel kann sein, dass man mit diesen Patientinnen und Patienten und auch mit den Angehörigen bereits vor Aufnahme in das Krankenhaus für diese Klappenimplantation ein dezidiertes Gespräch führt, wie der Aufenthalt abläuft. In solchen Vorgesprächen nimmt man viele Sorgen", sagt Derk Frank vom UKSH. Das Ergebnis der Studie ist, dass sich dadurch zum Beispiel die Liegezeit von Patienten verkürzt hat. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

VfB-Vorstandschef Schlichting macht nicht weiter

Der Fußball-Drittligist VfB Lübeck wird den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzenden Christian Schlichting nicht verlängern. Man habe sich gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden, teilte der Club gestern mit. Schlichting hatte den Posten beim VfB Lübeck seit dem 1. Januar 2022 inne. Der Club sucht nun einen Nachfolger. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Prozess wegen gefälschter Impfnachweise in Reinbek gestartet

Vor dem Amtsgericht Reinbek muss sich seit Mittwoch ein 32-Jähriger aus Großensee (beide Kreis Stormarn) verantworten, weil er vor drei Jahren mehr als 1.000 Corona-Impfnachweise gefälscht haben soll. Laut Anklage soll er damit und mit dem Verkauf der Zertifikate 120.000 Euro verdient haben. Eine Mitangeklagte, die ihm geholfen haben soll, ist vom Amtsgericht bereits zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt worden. Das Verfahren gegen den 32-jährigen Hauptangeklagten soll im September weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Nordfriisk Instituut bringt Wörterbuch zu Straßennamen raus

Das Nordfriisk Instituut hat ein neues Buch über Friesische Straßennamen im Kreis Nordfriesland herausgebracht. Es soll erklären, woher die Namen kommen und was sie bedeuten. "Seit vielen Jahren ruft man im Nordfriisk Instituut an, wenn man nicht weiß, was ein nordfriesischer Straßenname bedeutet. Deswegen gab es ein Buch drüber, das das gut erklärt, und jetzt gibt es eine Neuauflage, mit allen neuen Worten", sagt Karin Haug vom Nordfriisk Insitituut, wo es das Buch direkt gibt. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Europawahl gesucht

Für die Europawahl am 9. Juni werden in Schleswig-Holstein noch viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht, insgesamt 21.000 Freiwillige werden gebraucht. So fehlen in Flensburg oder Neumünster noch einige Dutzend. Ihre Aufgabe ist es, am Wahltag die Wahlberechtigungen zu prüfen, die Stimmzettel auszugeben und die Zettel am Ende auszuzählen. Dafür erhalten die Helferinnen und Helfer eine Aufwandsentschädigung - in Lübeck zum Beispiel sind es 50 Euro. Bei der Europawahl im Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:00 Uhr

Vollsperrung der A23 am Mittwoch nach Brand

Am Mittwochabend ist die A23 für Löscharbeiten voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei brannte zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Stormarn) ein Auto. Da der Wagen einen Gastank hatte, sperrte die Feuerwehr die Autobahn für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen. Gegen 23 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:30 Uhr

Heide: Gesuchte Mutter mit neugeborenem Kind wieder da

Die junge Frau, die seit Dienstagabend in Heide (Kreis Dithmarschen) zusammen mit ihrem Neugeborenen aus dem Westküstenklinikum verschwunden war, ist am Mittwoch wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie bei einem Bekannten in Hamburg angetroffen. Sie und ihr Kind hatten demnach dringend medizinische Hilfe gebraucht. Zudem habe die Frau keinen festen Wohnsitz. Den beiden gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:00 Uhr

Mehrere Brände in der Nacht in Kiel

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat es in der vergangenen Nacht mehrere Brände gegeben. Laut Polizei brannten insgesamt sieben Mal Mülltonnen, Kleidercontainer oder Sperrmüllhaufen. Verletzt wurde niemand, auch Gebäude waren demnach nicht betroffen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Mitternacht und etwa 2 Uhr etwas ungewöhnliches beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 06:30 Uhr

Einbrecher am Osterwochenende festgenommen - Verbindung in Rockerszene

Bereits am vergangenen Wochenende sind drei Männer festgenommen worden. Sie sollen mehrere Einbrüche in Neumünster, Kiel und Umgebung begangen haben. Laut Polizei sollen sie Schmuck, Bargeld und Goldbarren gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Verbindungen in die Rockerszene. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:00 Uhr

Mehr Ökolandbau in Schleswig-Holstein bis 2030

In Schleswig-Holstein werden etwa 77.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 8 Prozent der Bauernhöfe im Land sind demnach Öko-Höfe - Platz elf im bundesweiten Vergleich. Seit 2020 lag die Zahl noch bei 6,4 Prozent. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) vermutet, dass unter anderem die wirtschaftliche Unsicherheit nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine dazu geführt hat, dass sich nicht mehr Betriebe mit der Umstellung auf Bio-Standard auseinandergesetzt haben. Die Landesregierung will Anreize schaffen, um die Zahl der Öko-Höfe im Land bis 2030 zu verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: vereinzelt Schauer und Gewitter möglich

Am Abend wird nordostwärts abziehender Regen erwartet, inklusive dichter Wolken. Von Südwesten her gibt es gelegentlich Auflockerungen, aber es sind noch Schauer oder örtlich kurze Gewitter möglich. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 9 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und Fehmarn (Kreis Ostholstein) und 12 Grad in Haseldorf (Kreis Pinneberg). Es weht mäßiger bis frischer Südwestwind, bei Schauern sind auch starke bis stürmische Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 17:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 20:00 Uhr