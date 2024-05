Stand: 02.05.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Eutin: Auch "Hells Angels" und "Bandidos" nahmen an Mai-Demonstration teil

In Lübeck hat am Mittwoch eine der größten Mai-Kundgebungen im Land stattgefunden. Dort waren laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund 1.500 Teilnehmende dabei. Wie die Polizei mitteilte, blieb alles friedlich. Nicht so friedlich ging es am Mittwoch in Eutin im Kreis Ostholstein zu. Denn am Motoradgottesdienst in der Stadt hatten laut Polizei auch insgesamt 100 Anhänger der Rockergruppen "Hells Angels" und "Bandidos" teilgenommen. Gegen Ende des Gottesdienstes kippte die Stimmung. Die Polizei sprach von einem "Säbelrasseln". Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Einsatzkräfte aus und beruhigte die Situation. Die Polizisten erteilten Platzverweise und stellten ein verbotenes Klappmesser sicher. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 8:30 Uhr

Mai-Feiertag lockt tausende Tagestouristen und Urlauber an

Die frühlingshaften Temperaturen haben vor allem in den Tourismushotspots entlang der Lübecker Bucht für volle Strände und Parkplätze gesorgt, so die Tourismusagentur Lübecker Bucht. Der große Andrang der Gäste hat am Mittwochabend allerdings für Staufrust gesorgt. Wegen der A1-Baustelle bei Ratekau im Kreis Ostholstein haben die Rückreisenden zum Teil rund eine halbe Stunde länger gebraucht. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 8:30 Uhr

Burg auf Fehmarn: Zwei Gebäude abgebrannt

Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben bezüglich zweier Brände in Burg auf Fehmarn Kreis Ostholstein ihre Ermitlungen aufgenommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren dort zwei Gebäude aus den 1950er Jahren abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Landkirchen und Burg hatten die Flammen nach drei Stunden gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 8:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 08:30 Uhr