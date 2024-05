Stand: 02.05.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

In Südholstein hunderte Menschen auf 1. Mai Demos

Am Mittwoch haben auch in Südholstein hunderte Menschen demonstriert. In Bargteheide (Kreis Stormarn) laut Deutschem Gewerkschaftsbund rund 400 Menschen, in Elmshorn (Kreis Pinneberg) rund 450. Unter ihnen auch Torsten Koch. Noch arbeitet der Ingenieur beim Autozulieferer Autoliv, der sein Werk in Elmshorn schließt. Ohne Tarifvertrag wären er und seine Kollegen schon heute arbeitslos, sagt er. Der DGB hatte mit den Demos am Mittwoch für eine Tarifwende - also mehr Tarifverträge in Deutschland geworben. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" startet

Das Auto stehen lassen und dafür mit dem Rad fahren, dazu soll ab Donnerstag die landesweite Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" motivieren. Eröffnet wird Mitmachaktion der Krankenkasse AOK am Nachmittag in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Ziel ist es CO2 einzusparen. Im vergangenen Jahr sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schleswig-Holstein fast eine Million Kilometer gefahren und haben damit sie im Vergleich zum Auto 195 Tonnen CO2 eingespart. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

Neues "Dörpsmobil" für Hasloh in Aussicht

Hasloh im Kreis Pinneberg will ein Dörpsmobil - ein elektrische Car-Sharing Fahrzeug - anschaffen. Über EU und Landesförderungen könnte das E-Auto finanziert werden. Dabei sollen auch Anwohnerinnen und Anwohner mitreden. Erste Ergebnisse einer Bedarfsanalyse und auch ein Probefahrzeug werden Donnerstagabend 18 Uhr am Dörphus vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

