Hinterlandanbindung: Fehmarn reicht Klage gegen Bundesrepublik ein Stand: 02.05.2024 13:13 Uhr Erst Mitte März hatte die Deutsche Bahn Baurecht für den ersten Abschnitt der Hinterlandanbindung auf Fehmarn erhalten. Jetzt setzt Fehmarn die angekündigten Klage-Pläne um.

Fehmarn (Kreis Ostholstein) und der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Fehmarn werden am Freitag gegen das jüngst erteilte Baurecht der Schienenhinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel Klage einreichen. Das kündigte Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD) heute an. Mit der Klage soll erreicht werden, dass die Bahn die Gespräche mit der Stadt Fehmarn noch einmal aufnimmt, so Weber. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig soll über den im März erteilten Planfeststellungsbeschluss für die ersten 11,5 Kilometer der Strecke Lübeck-Fehmarn entscheiden. Klagegegner ist die Bundesrepublik Deutschland, die durch das Eisenbahnbundesamt vertreten wird.

"Elektrifizierung der Fehmarnsund-Brücke unnötig"

Weber bereitet vor allem Sorge, dass die Fehmarnsundbrücke mit einer Oberleitung für den Schienenverkehr versehen werden soll. "Wir halten die Elektrifizierung für unnötig, da die Sundbrücke in Zukunft ohnehin durch einen gut zwei Kilometer langen Absenktunnel ersetzt werden soll."

Kläger befürchten "unverhältnismäßige Belastung"

Die Kläger fürchten laut Weber zudem, dass durch die Bauerschütterungen die Wassertanks und das Leitungssystem des WBV beschädigt werden und so die Wasserversorgung beeinträchtigt wird. Weber kritisiert in diesem Zusammenhang auch die unverhältnismäßige Belastung durch den gleichzeitigen Bau der festen Fehmarnbeltquerung, der B207, der Sundquerung und des zweigleisigen Ausbaus im Planfeststellungsabschnitt 6.

Fehmarn ist zu Einigung bereit

Nach dem Einreichen der Klage haben die Kläger noch zehn Wochen Zeit, die Klage zu begründen. Man sei aber bereit, die Klage zurückzuziehen, wenn eine Einigung mit der Deutschen Bahn erzielt wird, sagte Weber.

Trasse insgesamt 88 Kilometer lang

Ab 2029 sollen Autos, Laster und Züge durch den Fehmarnbelttunnel zwischen Fehmarn und Dänemark rollen. Dafür muss auf deutscher Seite noch die Schienenhinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel gebaut werden. Die insgesamt 88 Kilometer lange Trasse zwischen Lübeck und Fehmarn ist in zehn Abschnitte unterteilt. Bei dem aktuellen Klagevorhaben geht es um den sogenannten Planfeststellungsabschnitt 6, der 11,5 Kilometer lang ist. Als die Klage-Pläne Mitte April bekannt wurden, teilte die Bahn auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass sie den Inhalt der Klage genau ansehen will. Der Bahn sei außerdem immer daran gelegen, im Dialog Lösungen zu finden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Fehmarnbelt-Querung Kreis Ostholstein