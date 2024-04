Strandkorb gebraucht kaufen: Wo das geht und was es kostet Stand: 04.04.2024 05:00 Uhr Neue Strandkörbe sind teuer. Gebrauchte gibt es hingegen oft schon für wenige Hundert Euro zu haben. Neben Kleinanzeigen sind Auktionen von Strandkorbvermietern ein guter Anlaufpunkt in Schleswig-Holstein.

Er schützt vor Wind und Sonne, bietet etwas Privatsphäre und entspannte Sitzpositionen - ab dem Frühjahr gehören die Körbe zum Strandbild mit dazu. Und auch für den heimischen Garten oder die Terrasse sind sie ein beliebtes Möbelstück. Denn wo lässt es sich besser entspannen als in dem Sinnbild für Urlaub und Erholung? Neue Strandkörbe kosten mehrere Hundert bis mehrere Tausend Euro. Schnäppchenjäger setzen deshalb gerne auf gebrauchte Stücke. Die gibt es zum Beispiel auf Kleinanzeigen und bei Versteigerungen und Verkäufen in vielen Urlaubsorten in Schleswig-Holstein. Tipps zum Kauf gebrauchter Strandkörbe.

Auf Kleinanzeigen-Portalen gibt es gebrauchte Strandkörbe schon für sehr wenig Geld zu haben. Die Preisspannen reichem vom niedrigen zweistelligen Bereich bis zu mehreren Hundert Euro. Wer sich handwerklich einiges zutraut und Lust auf etwas Bastelarbeit hat, findet hier auch teilweise Strandkörbe zum Verschenken - dann allerdings meist mit vielen Mängeln. Nachteil ist hier, dass sich nicht genau verifizieren lässt, wer hinter dem Angebot steht und ob alle Mängel wahrheitsgemäß aufgelistet sind.

Den Anfang der Auktionen macht in diesem Jahr St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Am 5. April werden ab 14 Uhr etwa 45 Strandkörbe versteigert. Die Körbe wurden zu Beginn der Saison ausgemustert und vor der Auktion mit Süßwasser gewaschen. Sie sind meist acht bis 15 Jahre alt. Mögliche Mängel werden vorab nicht repariert. Die zu versteigernden Strandkörbe können aber ab 11 Uhr besichtigt und auf Mängel geprüft werden. Im Schnitt gehen die Strandkörbe in St. Peter-Ording für 200 bis 300 Euro an einen neuen Besitzer. Geboten wird per Zuruf, der Höchstbietende bekommt den Zuschlag. Der Strandkorb muss im Anschluss an die Auktion bar oder per Karte bezahlt und sofort mitgenommen werden.

Auf der nordfriesischen Insel findet zum Ende der Saison eine Versteigerung von Strandkörben statt. In diesem Jahr ist sie für den 12. Oktober, 14.30 Uhr angesetzt. Ab Anfang Oktober können die Strandkörbe am Lister Hafen begutachtet und Probe gesessen werden. Die Körbe sind zum Zeitpunkt der Versteigerung zehn Jahre alt, wurden gereinigt, aufbereitet und gegebenenfalls repariert. Ein Strandkorb geht auf Sylt im Durchschnitt für 250 bis 300 Euro weg. Die Versteigerung findet im Erlebniszentrum Naturgewalten in List statt.

Interessenten müssen sich vorab, zwischen 13.30 und 14.15 Uhr für die Auktion registrieren und erhalten dadurch eine Bieternummer. Nur mit einer solchen Nummer, ist die Teilnahme möglich. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, vorab ein Gebot abzugeben. Die Gebote steigen in fünf-Euro-Schritten, per Heben der Bieternummer. Bezahlt werden muss direkt im Anschluss an die Auktion per Karte oder in bar. Vor Ort ist auch ein Spediteur anwesend, mit dem der Transport des ersteigerten Strandkorbes vereinbart werden kann, sofern der Transport nicht privat erfolgt.

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden ausgemusterte Strandkörbe ebenfalls zum Ende der Saison versteigert. Der genaue Termin für dieses Jahr steht noch nicht fest. In der Regel werden hier 20 bis 30 Strandkörbe abgegeben. Die Versteigerung startet mit einem Mindestgebot, der Höchstbietende bekommt den Zuschlag. Eine Zahlung ist nur bar möglich.

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist die Vermietung von Strandkörben nicht zentral geregelt, sondern läuft über viele kleine Anbieter. Hier werden zum Ende der Saison jeweils nur wenige Strandkörbe ausgemustert, sodass sich eine Versteigerung nicht lohnt. Deshalb verkaufen die Anbieter sie entweder direkt am Strand oder über Kleinanzeigen. Ein freundliches Nachfragen kann sich hier also wirklich lohnen, denn im Durchschnitt werden die Strandkörbe für 25 bis 100 Euro abgegeben. Und vielleicht ist es ja der geliebte Stamm-Strandkorb, der demnächst einen neuen Stellplatz braucht.

Derzeit steht noch nicht fest, ob in diesem Jahr eine Strandkorbversteigerung in Schönberg (Kreis Plön) stattfinden wird. Erst zum Ende der Saison werden Mitarbeiter die Strandkörbe durchgehen und entscheiden, ob einige nicht weiter vermietet werden sollen. Bei bisherigen Versteigerungen in Schönberg erhielt jeder Bieter eine Karte mit einer Nummer, die er hochhalten konnte, wenn er bei einem vom Auktionator genannten Preis mitgehen wollte. In den vergangenen Jahren lagen die Preise für die Körbe zwischen 50 und 190 Euro. Die Körbe werden vor der Versteigerung nicht gereinigt oder repariert.

Auf Föhr (Kreis Nordfriesland) werden zum Ende der Saison wieder einige Strandkörbe versteigert. Das genaue Datum sowie der Ablauf der Auktion stehen noch nicht fest.

Strandkörbe: Diese optischen Unterschiede gibt es

Strandkorb ist nicht gleich Strandkorb. Wer sich einen zulegen möchte, sollte sich im Vorfeld überlegen, welche Eigenschaften sein Strandkorb mitbringen soll. Bei manchen Körben lässt sich die Liege in fast horizontale Position verstellen. Bei anderen lässt sich die Rückenlehne nur zur Hälfte kippen. Ach ein Blick auf die Fußstützen lohnt sich, denn nicht alle Modelle lassen sich gleich weit ausziehen.

Und dann gibt es noch regionale Unterschieden. Nicht nur die Meere unterscheiden sich an Nord- und Ostsee, auch die Strandkörbe haben je nach Küste eine unterschiedliche Form. Die Strandkörbe der Ostsee sind abgerundeter und geschwungener. Besonders gut lässt sich das an der Haube erkennen: Die ist bei Ostsee-Strandkörben halbrund, bei Nordsee-Strandkörben hingegen eckig. Die Form der Ostsee-Strandkörbe soll an die sanften Wellen und weiche Brandung der Ostsee erinnern. Die Nordsee ist rauer, das Strandkorb-Modell entsprechend kantiger und schlichter. Wetterfest und stabil sollten hingegen beide gleichermaßen sein.

Abtransport bedenken - Anhänger oder Transporter nötig

Vor dem Besuch einer Auktion sollte auch dem Transport des Strandkorbs ein Gedanke geschenkt werden. Denn für die direkte Mitnahme braucht es mindestens einen Transporter oder Anhänger, damit das neu gebraucht erworbene Lieblingsstück auch sicher an seinen neuen Platz befördert werden kann.

