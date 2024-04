E-Scooter-Verbot in Bussen in Schleswig-Holstein soll kommen Stand: 05.04.2024 17:26 Uhr Wer die letzten Kilometer von der Haustür zum Bus oder vom Bus zum Arbeitsplatz mit dem E-Scooter zurücklegt, muss umplanen. Ab Mitte Mai sollen die E-Tretroller nicht mehr transportiert werden dürfen.

von Hauke Bülow

Über das entsprechende Verbot von E-Scootern im öffentlichen Nahverkehr wird seit mehreren Monaten diskutiert. Hintergrund ist eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Er hatte die Bus- und Bahnunternehmen in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Reglungen zur E-Scooter-Mitnahme anzupassen. Der VDV berief sich auf Gutachten, in denen vor einer erhöhten Brand- und Explosionsgefahr bei den verbauten Roller-Akkus gewarnt wird. In mehreren ÖPNV-Fahrzeugen in London, Madrid oder Barcelona habe es entsprechende Vorfälle gegeben.

Aktiv Bus Flensburg hatte die Empfehlung des Verbands als erstes Busunternehmen in Schleswig-Holstein eigenständig umgesetzt. Viele weitere sprachen sich gegenüber NDR Schleswig-Holstein für eine gemeinsame Lösung aus. Und die ist nun gefunden, erklärte die zuständige Dachorganisation der fünf Bahn- und 25 Busunternehmen, die den SH-Tarif anwenden, Nahverkehr Schleswig-Holstein.

E-Scooter-Verbot in Bussen soll am 15. Mai kommen

"Die Verkehrsunternehmen haben beraten und sich jetzt darauf verständigt, den Gremien vorzuschlagen, die E-Scooter-Mitnahme ab dem 15. Mai in Bussen auszuschließen", erklärte Malte Kock von der Nahverkehr Schleswig-Holstein. Zu diesen Gremien gehören unter anderem die Aufgabenträger, also die Kreise und Städte, die den Busverkehr bestellen. Das sei ein regulärer Prozess, so Kock.

Ob ein E-Scooter-Verbot auch im Bahnverkehr kommt, sei dagegen aktuell noch unklar. Die Bahnunternehmen würden auf eine bundesweit einheitliche Lösung warten. Darüber berate aktuell auch der Bundesverband SchienenNahverkehr, so die Nahverkehr Schleswig-Holstein. Die Nordbahn sehe die E-Scooter-Mitnahme allerdings kritischer als andere Bahnanbieter. Möglicherweise schließe sie sich dem Verbot an, so Kock.

Wo die E-Scooter-Mitnahme schon jetzt verboten ist

Bereits seit dem 1. März gilt das Beförderungsverbot für E-Scooter bei Aktiv Bus Flensburg. Inzwischen haben auch die Rohde Verkehrsbetriebe ihre Reglungen angepasst und untersagen, E-Scooter mit in ihre Busse zu nehmen. Das Unternehmen beruft sich dabei ebenfalls auf die Empfehlungen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Es existierten bisher weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene ausreichend spezifische Normen und Sicherheitsstandards für in E-Tretrollern verwendete Lithium-Ionen-Akkus, so die Rohde Verkehrsbetriebe. E-Bikes, E-Rollstühle oder E-Seniorenmobile seien davon nicht betroffen. Das Unternehmen fährt mit seinen Bussen in Rendsburg, der Mitte von Nordfriesland und im Norden von Ostholstein.

