Feuer in Klein Bennebek: Ein Toter und drei Verletzte Stand: 05.04.2024 07:53 Uhr Bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebs in Klein Bennebek im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht auf Freitag ein 27-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Das Feuer eines kombinierten Wohn- und Stallgebäudes in Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) war laut Feuerwehr gegen Mitternacht in der vergangenen Nacht ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, brannte der Wohnungsteil bereits lichterloh und war teilweise eingestürzt. Im Verlauf der Löscharbeiten stürzte das Wohnhaus fast komplett in sich zusammen. Nicht einmal die Außenmauern waren laut den Einsatzkräften noch zu sehen.

Unter den Trümmern lag ein 27-jähriger Mann, für den laut Feuerwehr jede Hilfe zu spät kam. Drei weitere Personen wurden verletzt, eine Frau davon schwer. Sie wurde mit Brandverletzungen von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen und schwebt noch in Lebensgefahr.

An dem Löscheinsatz waren rund 120 Feuerwehrleute von acht Feuerwehren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, wird jetzt untersucht. Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen.

In einer früheren Version des Artikels stand, dass der Mann, der bei dem Feuer ums Leben kam, 20 Jahre alt war. Inzwischen hat die Polizei korrigiert, dass es sich um einen 27-jährigen Mann handelt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

