Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Knapp 3.000 Teilnehmende bei 1. Mai Demo in Kiel

Am Tag der Arbeit hat es wieder viele Demonstrationen und Kundgebungen im Land gegeben. In Kiel fand die zentrale Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt. Die Forderungen: Mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit – und zwar mit Tarifverträgen. Bei der Demonstration in Kiel waren am Mittwoch laut Veranstalter knapp 3.000 Teilnehmende dabei. Auch in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster gab es Demos mit jeweils über 350 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

Wahlhelfer für Europawahl gesucht

In etwas mehr als einem Monat steht die Europawahl an - dafür werden wieder viele ehrenamtliche Helfer gesucht. Die Stadt Neumünster zum Beispiel braucht nach eigenen Angaben etwa 500 Wahlhelfer, die am 9. Juni in den Wahllokalen der Stadt unterstützen. Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Wahlvorsteher bekommen den Höchstsatz von 110 Euro, Beisitzer erhalten 60 Euro. Auf der Homepage der Stadt Neumünster steht, wer welche Voraussetzungen erfüllen muss, um im Wahlhelfer-Team dabei sein zu können. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

THW Kiel: Handball-Wunder dringend erwünscht

Die Fans des THW Kiel und seine Mannschaft hoffen am Donnerstag auf ein Handball-Wunder. In der Champions League steht für den THW Kiel das Viertelfinal-Rückspiel gegen Montpellier an. Beim Hinspiel waren die Kieler deutlich unter die Räder gekommen, hatten 30 zu 39 verloren. Um weiter zu kommen, muss der THW am Donnerstagabend in eigener Halle in Kiel die Partie mit mindestens zehn Toren Differenz gewinnen. Los gehts ab 18:45 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

