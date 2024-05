Stand: 02.05.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Rund 750 Menschen nehmen an Kundgebungen der Gewerkschaften Teil

Zum 1. Mai hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam mit den Gewerkschaften zu bundesweiten Kundgebungen aufgerufen. Das Motto in diesem Jahr war "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Laut Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben in Husum (Kreis Nordfriesland), Heide (Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg) jeweils 200 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen. In Lägerdorf bei Itzehoe waren es 150. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

Brokstedt: Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung halten Plädoyers

Am 25. Januar 2023 soll Ibrahim A. zwei Menschen in einem Regionalzug auf Höhe des Bahnhofs Brokstedt im Kreis Steinburg erstochen, vier weitere Menschen schwer verletzt haben. Seit Juli 2023 muss er sich deswegen vor dem Landgericht in Itzehoe verantworten. Heute halten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers, dann hat der Angeklagte das letzte Wort. In dem Verfahren geht es vor allem darum, ob der Angeklagte während der Tat schuldunfähig war, so wie es der Verteidiger sieht. Ein Gutachter kam in der vergangenen Woche zu dem Schluss, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Das Urteil soll am 15. Mai gesprochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

InnoTruck des Bildungsministeriums in Meldorf

Zukunftstechnologien zum Anfassen - das soll der sogenannte InnoTruck vom Bundesministerium für Bildung und Forschung liefern. Der Doppeldecker steht am Donnerstag und Freitag am Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftsmuseum in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse können die interaktive Ausstellung besuchen. Dort geht es unter anderem um die Frage, wie die Arbeit in Zukunft aussehen wird, wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

