A7 am Hamburger Elbtunnel: Autobahn ist wieder frei Stand: 08.04.2024 06:44 Uhr Heute Morgen haben die Behörden die Sperrung auf der A7 aufgehoben. Die Autobahn war wegen Bauarbeiten gesperrt worden - zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld - außerdem im Bereich des Elbtunnels auf beiden Seiten.

Die Sperrung dauerte etwa bis Montagmorgen um 5 Uhr. Von Samstagabend bis Sonntagmorgen war die Autobahn auch in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld gesperrt worden, der Elbtunnel war in der Nacht in beiden Richtungen dicht.

Grund der Sperrung: Montage von Verkehrszeichenbrücken

Grund der A7-Sperrung war die Montage der neuen Verkehrszeichenbrücken auf der sogenannten K20 Hochstraße Elbmarsch. Teil dieses Projekts ist die Erweiterung der A7 von sechs auf acht Fahrstreifen. Dabei wird schweres Gerät aufgefahren: Spezielle Fahrzeuge und Maschinen bringen beispielsweise Brückenpfeiler und Stahlträger ein. In den ersten Abschnitten läuft der Verkehr bereits über den neuen Überbau.

Weitere A7-Sperrungen absehbar

Und so geht es weiter: In den kommenden Monaten werden die Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert. Dafür sind weitere Fahrbahnsperrungen erforderlich, von denen auch der Elbtunnel betroffen sein wird. Im Zuge der Montagen seien auch Softwareanpassungen für den Verkehrsrechner im Elbtunnel nötig, erklärt die Autobahn GmbH Nord dazu. Dafür müssten nächtliche Vollsperrungen der A7 eingerichtet werden.

