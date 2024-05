Stand: 02.05.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Namenswettbewerb für neues Krankenhaus gestartet

Für den Klinik-Neubau in Flensburg hat der Namenswettbewerb gestartet. Die große Frage: Wie soll das neue Krankenhaus am Peelwatt heißen? Bisher lautete der Arbeitstitel "Malteser-Diako-Klinikum", doch der soll nun ausgetauscht werden. Das neue Krankenhaus, für das die Verantwortlichen des Flensburger Zentralklinikums nun einen Namen suchen, soll im Jahr 2030 eröffnen. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 08:30 Uhr

European League: Flensburg fehlt nicht mehr viel zum Final Four

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit einer guten Ausgangsposition in das Viertelfinal-Rückspiel der Handball-European-League zu Hause gegen IK Sävehof. Das Hinspiel in Schweden wurde mit 41:30 gewonnen. "Es ist für uns eine super Möglichkeit, das nächste Final Four zu erreichen", sagte Mannschaftskapitän Johannes Golla. "Und wenn man daran denkt, dass beim Final Four in Hamburg viele unserer Fans mitreisen, dann können wir da wirklich ein ganz besonderes Erlebnis haben", sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 16:30 Uhr

Neue Fahrradreparaturstationen in Glücksburg eröffnet

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es zwei neue Fahrradreparaturstationen. Eine im Stadtteil Sandwig gegenüber dem Strandhotel und eine beim Strand Holnis Drei. Radfahrer können hier kleine Reparaturen machen. Finanziert wurden die Stationen von den drei Flensburger Rotary Clubs. Am Dienstag wurden die Reparaturstationen an Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke (parteilos) übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 30.04.2024 16:30 Uhr

