Schlange versetzt Anwohner in Dänischenhagen in Unruhe

Stand: 12.08.2021 10:36 Uhr

Anwohner in Dänischenhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben in einem Garten eine ein Meter lange Schlange entdeckt. Sie verspeiste ihnen zufolge gerade einen Frosch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.