SPD: Stegner bleibt Fraktionschef

Die SPD-Fraktion im Land hat heute Mittag ihren neuen Vorstand gewählt. Mit einem Dämpfer beim Ergebnis bleibt Amtsinhaber Ralf Stegner Fraktionschef. Er erhielt 14 Ja-Stimmen, sechs Abgeordnete stimmten mit Nein - es gab eine Enthaltung. Einen Gegenkandidaten gab es für Stegner nicht. "Die Zeiten sind im Augenblick nicht für Schönwetterergebnisse und auch nicht für Schönwetterführung", sagte Stegner nach seiner Wiederwahl. Lange hatte der streitbare Fraktionschef in der eigenen Fraktion in Kiel nicht mehr so viel Gegenwind. Bei seiner ersten Wahl zum Fraktionschef im Januar 2008 hatte er 20 von 29 Stimmen erhalten. Bei seiner Wiederwahl 2017 hatten ihn die Sozialdemokraten einstimmig im Amt bestätigt.

Stegner: "Zeiten nicht für Schönwetterergebnisse" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.06.2019 13:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Knappes Ergebnis für Ralf Stegner. "Die Zeiten sind im Augenblick nicht für Schönwetterergebnisse und auch nicht für Schönwetterführung", sagte Stegner nach seiner Wiederwahl.







Gegengewicht zur Regierung

Im Voraus hatte er NDR Schleswig-Holstein gesagt, als Oppositionsführer gehe es darum, die Fraktion zusammenzuhalten und ein Gegengewicht zur Regierung zu organisieren. "Führung heißt immer, mit gutem Beispiel voranzugehen und das, was man von anderen will, mindestens genauso gut selbst zu machen - möglichst noch einen Tick besser", so Stegner.

Fraktionsvize: Beate Raudies an der Seite von Pauls und Habersaat

Neben Stegner wählte die Fraktion die drei stellvertretenden Fraktionschefs. Während Serpil Midyatli dazu nicht mehr kandidierte, wurden Birte Pauls und Martin Habersaat als Fraktionsvize wiedergewählt. Für Midyatli rückte die Finanzpolitikerin Beate Raudies in den Fraktionsvorstand auf. Der Innenpolitiker Kai Dolgner und der Hochschulpolitiker Heiner Dunckel scheiterten mit ihren Kandidaturen. Außerdem wurde die parlamentarische Geschäftsführerin Birgit Herdejürgen im Amt bestätigt.

