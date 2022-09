SH Netz Cup: Rudern und Musik in Rendsburg Stand: 30.09.2022 05:00 Uhr Im Rendsburger Kreishafen findet an diesem Wochenende der SH Netz Cup statt. Höhepunkt ist das Ruderrennen der Achter am Sonntag, es gibt aber auch musikalische Highlights und Bühnenprogramm mit unseren NDR Moderatoren.

Auch wenn beim SH Netz Cup das Rudern im Mittelpunkt steht, gibt es bei der 22. Auflage des "härtesten Ruderrennens der Welt" ein tolles Programm auf der Bühne von NDR Schleswig-Holstein. Die musikalischen Highlights sind Stefanie Heinzmann und die Popband ClockClock. Für die Moderationen stehen Jan Bastick und Horst Hoof auf der Bühne.

Am Freitag gibt es das erste musikalische Highlight mit der Schweizerin Stefanie Heinzmann. Vor 14 Jahren in einer Talentshow gestartet, legte sie seither eine beeindruckende Karriere hin und ist Echo-Preisträgerin. Sie wird im Vorprogramm von der Party- und Coverband Freestyle unterstützt. Am Sonnabend spielt ClockClock. Mit "Brooklyn" landeten sie einen Hit, der zu den zehn erfolgreichsten Radiosingles des Jahres in Deutschland gehört.

Höhepunkt: Das wohl "härteste Ruderrennen der Welt"

Am Sonntag steht ein weiteres Highlights für die Besucher des Rendsburger Kreishafens an: der Deutschland-Achter. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands geht auf die 12,7 Kilometer lange Strecke von Breiholz bis Rendsburg. Mit am Start sind dieses Jahr noch die Boote aus den USA, den Niederlanden und der Ukraine. Nur eine Woche nach der Ruder-WM in Tschechien treffen sich die Achter zum letzten großen Kräftemessen in diesem Jahr. Das Rennen können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag im Kreishafen live auf der großen Videowand verfolgen. Das NDR Fernsehen überträgt das Rennen von 13 bis 14 Uhr ebenfalls live im Dritten.

Deutschland weit vorne in der Siegerliste

Für den Deutschland-Achter lief es in Rendsburg in all den Jahren sehr oft sehr gut. Satte 16 Mal überquerte die schwarz-rot-goldene Besatzung als Sieger die Ziellinie. Die USA gewannen 2006 und 2018, die Niederlande und die Ukraine finden sich noch nicht in der Gewinnerliste, die bis auf eine Ausnahme stets Nationen ausweist. 2005 triumphierte die im legendären Boat Race mit Oxford erprobte Universität von Cambridge.

