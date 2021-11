Rentner aus Osterrönfeld wird Opfer von dreisten Betrügern Ein 78 Jahre alter Rentner aus Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war drauf und dran, große Teile seines Vermögens an Betrüger auszuzahlen. Eine Bankangestellte bemerkte laut Polizei seine Notlage.

Die Bankangestellte war stutzig geworden, weil der Rentner eine hohe Summe an Geld überweisen wollte, die nicht zu seinem wirtschaftlichen Hintergrund passte. Sie rief die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass sich der 78-Jährige innerhalb der letzten drei Jahre in diverse Abofallen mit Gewinnversprechen verstrickt hatte. Für die angeblichen Gewinne hatte er bislang Zahlungen in Gesamthöhe von mehreren 10.000 Euro getätigt.

Rentner musste regelmäßig Geld überweisen

Um zahlungsfähig zu bleiben, hatte er sich seine Vermögensanlage und zum Schluss sogar seinen Bausparvertrag auszahlen lassen. Regelmäßig erhielt er Anrufe von falschen Notaren und Lotterie-Angestellten, die ihm Gewinnauszahlungen in Aussicht stellten. Unter diese Anrufer mischten sich seit gut einem Jahr falsche Polizeibeamte - er erhielt betrügerische Anrufe angeblich vom Bundeskriminalamt mit den Namen Koch und Wagner. Ganz konkret diktierten sie dem Rentner IBAN-Nummern mit Beträgen, die auf Überweisungsträger der Bank übertragen werden mussten.

Täter drohen mit Gefängnis

Die Täter bestellten dem älteren Mann nach Angaben der Polizei sogar ein Taxi zur Bank - die Taxikosten musste er allerdings selbst tragen. Dem Senior wurde damit gedroht, dass er in U-Haft käme, falls er das Geld nicht überweisen würde. Beim BKA wisse man von den Abonnement-Abschlüssen des Rentners - so die Behauptung der Betrüger. Die Abonnements seien strafbar und er sei somit zur Mitarbeit verpflichtet.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben wenig Hoffnung, an die Täter heranzukommen, auch weil die Hintermänner meist vom Ausland aus agieren.