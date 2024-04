Stand: 29.04.2024 17:20 Uhr Reinbek, Glinde und Wentorf erstellen Klimaanpassungskonzept

Die Klimaschutzmanager von Reinbek, Glinde (beide Kreis Stormarn) und Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) treffen sich am Montag in Reinbek. Sie wollen gemeinsam neue Strategien entwickeln, wie ihre Kommunen besser mit Wetterextremen umgehen können. Bisher habe das jeder individuell für sich gemacht, so Lisa Schill, Klimaschutzmanagerin von Glinde. "Wenn wir alle drei daran arbeiten, dann lasst uns doch gemeinsam schauen. Klimaanpassung endet nicht an der Stadtgrenze", erklärte sie. Unter anderem werde geschaut, wo es Hitzeinseln oder von Starkregen betroffene Regionen gibt. In das Klimaanpassungskonzept sollen auch Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden.

