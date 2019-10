Stand: 15.10.2019 21:23 Uhr

Rechnungshof: Fehmarnbelt-Projekt wird teurer als geplant

Die Schienen- und Straßenanbindung der geplanten Fehmarnbeltquerung zwischen Deutschland und Dänemark wird noch einmal teurer. Vor vier Jahren hatte der Bundesrechnungshof bereits mit Kosten von 2,2 Milliarden Euro gerechnet - ursprünglich sollten es 817 Millionen Euro sein. Nun geht der Bundesrechnungshof von 3,5 Milliarden Euro aus. Das wäre mehr als vier Mal so viel. Diese Prognose haben die Finanzprüfer jetzt einigen Bundestagsabgeordneten zugeschickt. Auf Basis von Daten der Bahntochter DB Netz gehe man von rund 3,5 Milliarden Euro für die "wirtschaftliche Vorzugsvariante" aus, heißt es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs vom 10. Oktober an den Haushaltsausschuss des Bundestags, dessen Rechnungsprüfungsausschuss sowie den Verkehrsausschuss.

Zunächst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über die Kostensteigerung berichtet. "Angesichts der aktuellen Verkehrsprognosen ist es fraglich, ob der Nutzen des Projektes so steigt, dass die zu erwartenden Kosten unter wirtschaftlichen Aspekten gerechtfertigt sind", schreibt der Rechnungshof in seinem Bericht.

Grüne sprechen von neuem "Stuttgart 21"

Dieser Bericht ist Wasser auf die Mühlen der Fehmarnbelttunnelgegener. Sie sagen schon lange, dass das Projekt unwirtschaftlich ist und mit den Dänen neu verhandelt werden muss. Für die Grünen droht die feste Querung "zum neuen Stuttgart 21" zu werden. "Gut, dass der Bundesrechnungshof hier erneut den Finger in die Wunde legt", merkten die beiden Grünen-Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz und Sven-Christian Kindler an. "Verkehrsminister Scheuer darf vor den Problemen des Projektes nicht länger die Augen verschließen und so tun, als ginge ihn das alles nichts an. Die Bundesregierung muss die Warnungen des Bundesrechnungshofes endlich ernst nehmen und das Projekt grundsätzlich überdenken", heißt es in einer Stellungnahme der Politiker.

18 Kilometer breite Wasserstraße in der westlichen Ostsee

Der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und Dänemark wurde im Jahr 2008 unterzeichnet und 2009 rechtskräftig. Der 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll die deutsche Insel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. In einem Staatsvertrag wurde 2009 festgelegt, dass die dänische Seite die Kosten der Querung übernimmt - 7,4 Milliarden Euro -, Deutschland die Kosten der Hinterland-Anbindung auf deutschem Gebiet.

