Stand: 20.08.2019 10:49 Uhr

Razzia in Kiel: Polizei sucht Schusswaffe

Derzeit ist die Polizei in Kiel und im angrenzenden Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Großeinsatz. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft durchsuchen die Beamten vier Gebäude. Gesucht wird eine Schusswaffe. Die Einsatzkräfte haben mit der Aktion zeitgleich am frühen Morgen begonnen. Im Fokus stehen zwei Supermärkte und eine Bäckerei in Kiel sowie ein Gebäude in Kronshagen.

Zusammenhang mit Schuss aus Auto auf A215

Laut Staatsanwaltschaft geht es um Ermittlungen gegen einen Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Durchsuchungen stehen nach Angaben eines Sprechers auch im Zusammenhang mit einem Fall, bei dem auf der A215 aus einem fahrenden Auto geschossen wurde. Das damalige Opfer steht offenbar im Verdacht, illegal eine Waffe zu besitzen.

Oberstaatsanwalt Michael Bimmler erklärt: "Letztendlich ist das ein Ausläufer einer Durchsuchung, die wir bereits im Januar 2019 gemacht haben." Damals hatte die Polizei einen Supermarkt im Kieler Stadtteil Gaarden durchsucht - dabei entdeckten die Beamten Munition, aber nicht die passende Waffe. "Der Beschuldigte ist Opfer einer Straftat gewesen, ist aber zugleich verdächtig gewesen, auch schon damals eine Schusswaffe besessen zu haben. Die Durchsuchung heute dient dazu, diese Schusswaffe auffinden zu können." Weitere Informationen wollen die Ermittler im Laufe des Tages bekannt geben.

Durchsuchungsaktion in Kiel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.08.2019 10:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel







NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2019 | 10:00 Uhr