Ralf Hoppe wird neuer Bürgermeister in Itzehoe Stand: 22.11.2021 07:46 Uhr Ralf Hoppe hat die Bürgermeister-Stichwahl in Itzehoe (Kreis Steinburg) gewonnen Der parteilose Einzelbewerber bekam 62,1 Prozent der Stimmen.

Er setzte sich damit klar gegen Claudia Buschmann von der CDU durch, die 37,9 Prozen der Stimmen erhielt. Hoppe war selbst überrascht über seinen deutlichen Wahlerfolg. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, die Wählerinnen und Wähler hätten anscheinend einen parteilosen und unabhängigen Bürgermeister im Rathaus haben wollen.

Ein weiterer Grund für seine Wahl sei offenbar seine Kompetenz beim Thema Stadtentwicklung, so der 43-Jährige. Hoppe ist selbstständiger Stadtplaner und hatte sich im Wahlkampf unter anderem für die Modernisierung der Innenstadt sowie für mehr bezahlbaren Wohnraum ausgesprochen. Der Eindruck einer City mit vielen Leerständen und einem maroden Einkaufszentrum müsse sich so schnell wie möglich ändern, so Hoppe. Mitte April tritt er die Nachfolge von Andreas Koeppen (SPD) an, der nach zwei Amtszeiten als Itzehoer Bürgermeister nicht wieder angetreten war.

