Pleitewelle im Herbst? Insolvenzgerichte sind in Sorge von Carsten Janz

Die zuständigen Gerichte erwarten im Herbst eine Insolvenzwelle in Schleswig-Holstein. Das ergab eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein bei allen Insolvenzgerichten im Land. Hauptgrund seien demnach Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie und eine umstrittene Gesetzesänderung. Seit März gebe es laut der Insolvenzgerichte deutlich weniger Insolvenzanträge als in den vergangenen Jahren. Teilweise weniger als die Hälfte. Das Amtsgericht Schwarzenbek schreibt uns zum Beispiel, dass seit März 65 Insolvenzverfahren eröffnet wurden. Im vergangenen Jahr waren es noch 115. Im Bezirk des Landgerichts Flensburg sein es im Vergleichszeitraum von März bis heute statt 350 im vergangenen Jahr nur 260. Also hier ein Rückgang um ein Viertel.

Insolvenzrechtler: "Der Schuldenberg wird zunehmen" Schleswig-Holstein Magazin - 03.08.2020 19:30 Uhr Reinhold Schmid-Sperber, Insolvenzrechtler aus Kiel, ist sich sicher: Die Zeit sorge dafür, dass der Schuldenberg noch vehement zunehmen wird.







Insolvenzantragspflicht bis Ende September ausgesetzt

Der Rückgang liege aber hauptsächlich an dem eigens für die Corona-Krise erlassenem Gesetz: Wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen müssen Insolvenzen nicht in der üblichen Drei-Wochen-Frist melden. Sie können bis zum 30. September damit warten. Dies schiebe die Insolvenz vieler Unternehmen nur unnötig hinaus und "der Schuldenberg werde so nur noch größer", sagt Insolvenzrechtler Reinhold Schmid-Sperber. Viele Unternehmen sind durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht und werden dann im Herbst den Insolvenzantrag stellen, erwartet er.

Auch Reiseveranstalter besonders betroffen

Auch die Insolvenzgerichte gehen davon aus, dass sich durch das Gesetz Pleiten aufgestaut haben. Auf unsere Frage, ob sie eine vermehrte Anzahl an Unternehmensinsolvenzen erwarten, antworten viele knapp mit "Ja". Andere schreiben, dass es noch davon abhängt, inwiefern die Corona-Hilfen des Bundes und des Landes die Insolvenzwelle verringern. Besonders stark betroffen sind laut Industrie- und Handelskammer die Hotel- und Gaststättenbranche sowie zum Beispiel Reiseveranstalter.

