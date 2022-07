Pilotprojekt: Polizei in Schleswig-Holstein bekommt Taser Stand: 31.07.2022 17:42 Uhr In einem Pilotprojekt werden Polizisten und Polizistinnen in Neumünster und Ahrensburg ab Montag mit elektronischen Tasern ausgestattet. Damit sollen sich die Beamte besser verteidigen können. Hintergrund: Die Gewalt gegen Polizisten hat zugenommen. Allein im vergangenen Jahr wurden bei Einsätzen fast 480 Beamte verletzt. Der Einsatz von Tasern ist jedoch umstritten.

Die Landespolizei Schleswig-Holstein will zunächst bis Mai kommenden Jahres 35 Streifenpolizisten mit Tasern ausstatten. Das Pilotprojekt in Neumünster und Ahrensburg (Kreis Stormarn) soll Erkenntnisse darüber liefern, ob Polizistinnen und Polizisten Taser zur Deeskalation und zum Selbstschutz einsetzen können. Auch sollen möglichst Verletzungen des Gegenübers vermieden werden - wie sie zum Beispiel der Einsatz von Schutzwaffen oder Schlagstücken zur Folge haben können, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Ratzeburg.

Gelbe Taser zum Schutz der Beamten - und zu Deeskalation

Taser schießen kleine Nadeln, die die Kleidung von Menschen durchdringen und einen Stromschlag abgeben, was die Betroffenen für einen Moment handlungsunfähig macht. Die Polizei erhofft sich, dass sie so Angreifer abwehren können, bevor sie ihnen zu nahe kommen. Die Geräte haben eine gelbe Farbe und werden in einem Holster an den Schutzwesten der Beamten getragen.

Es gibt jedoch auch Bedenken: Für Personen mit Herzschrittmachern oder unter Drogeneinfluss kann ein Stromschlag lebensgefährlich sein. Deshalb wird das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein von Ärzten der Polizei intensiv beobachtet.

Pilotprojekt soll Ergebnisse für landesweiten Einsatz liefern

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) geht von einem verantwortungsvollem Umgang mit den Tasern aus, die in anderen Bundesländern bereits zum Standard gehören. Ob die Geräte nach Abschluss des Projektes in Neumünster und Ahrensburg flächendeckend in Schleswig-Holstein eingeführt werden, wird nach einer Auswertung im kommenden Jahr entschieden.

