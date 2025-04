Stand: 29.04.2025 06:39 Uhr Drehstart für neue “Nord bei Nordwest”-Folge auf Fehmarn

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) haben die Dreharbeiten für die 30. Folge der erfolgreichen Krimireihe "Nord bei Nordwest" begonnen. Bis Ende Mai drehen Teams an mehreren Orten auf der Insel sowie in Hamburg, teilte der NDR mit. Die neue Folge trägt den Titel "Das dritte Grab" und soll Anfang 2026 im Ersten und in der ARD-Mediathek erscheinen. Die Ermittler Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stoßen dieses Mal auf eine rätselhafte Mordserie auf einem Friedhof.

