Stand: 29.04.2025 08:55 Uhr MS "Adler-Express": 32-jähriges Schiff braucht Überholung

Das Hochgeschwindigkeitsschiff MS "Adler-Express" fällt für die nächsten Tage aus. Grund sind laut Reederei Adler-Schiffe anhaltende Arbeiten an dem 32-jährigen Boot. Konkret sind für Dienstag (29.4.), Mittwoch (30.4.) und Donnerstag (1.5.) die Fahrten an und ab Nordstrand, Amrum und Föhr (alle Kreis Nordfriesland) gestrichen. Die genauen Zeiten sind auf der Internetseite der Reederei aufgelistet. Als Ersatz fährt die MS "Adler Rüm Hart" in der Zeit nach einem Sonderfahrplan. Tickets für die "Adler-Express" werden an Bord der MS "Adler Rüm Hart" akzeptiert. Die planmäßigen Ausflüge nach Föhr und Helgoland finden erst nächste Woche wieder regulär statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Tourismus