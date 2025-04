Stand: 29.04.2025 10:39 Uhr Neumünster: Polizistin rettet Jungen aus Einfelder See

Eine Polizistin hat am Montagmittag einen siebenjährigen Jungen aus dem Einfelder See in Neumünster gerettet. Die Mutter des Kindes hatte es laut Polizei zuvor als vermisst gemeldet. Ein Radfahrer gab an, den Jungen an dem See gesehen zu haben. Vor Ort entdeckten die beiden alarmierten Polizistinnen ihn im Wasser. Der Junge war etwa 25 Meter weit in den See gelaufen und konnte an der Stelle, an der er sich befand, nicht mehr stehen.

Weil sein Kapuzenpullover sich mit Luft gefüllt hatte, konnte er seinen Kopf über Wasser halten. Eine der Polizistinnen schwamm zu dem Siebenjährigen und trug ihn schließlich zurück zu seiner Mutter. Dem Kind war zwar sehr kalt, ansonsten ging es ihm aber gut. Es kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine Unterkühlung oder andere Verletzungen konnten anschließend ausgeschlossen werden, wie die Polizei auf Rückfrage mitteilt.

