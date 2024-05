Stand: 27.05.2024 10:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schweres Gewitter im Kreis Stormarn

Der Kreis Stormarn ist gestern Nachmittag von einem heftigen Gewitter heimgesucht worden. Besonders betroffen war die Gemeinde Lasbek (Kreis Stormarn). Auf zwei Straßen stand das Wasser gut 1,20 Meter hoch, berichtet Gemeindewehrführer Sven Oberkofler. Außerdem standen mehrere Keller und auch Erdgeschosse unter Wasser. "Wir haben eine Dame im Rollstuhl per Boot retten müssen. Der Rest war noch zu Fuß in der Lage, die Häuser zu verlassen. Das war noch einigermaßen rechtzeitig." Inzwischen konnten alle Anwohner zurück in ihre Wohnungen, so die Leitstelle. Insgesamt musste die Feuerwehr wegen des Unwetters in Lübeck und den Kreisen Ostholstein und Stormarn knapp 700 mal ausrücken. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Reichsbürger aus dem Raum Bad Bramstedt steht vor Gericht

Ein 66-jähriger Mann aus dem Raum Bad Bramstedt im Kreis Segeberg steht ab heute in Hamburg vor Gericht. Er soll vor gut zwei Jahren die sogenannte "Kaiserreichsgruppe" unterstützt haben. Laut Staatsanwaltschaft war deren Ziel, ein autoritäres Regierungssystem in Deutschland zu erschaffen. Dafür hofften sie auf Unterstützung aus Russland. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte bereit, dafür mit einem Segelschiff zu Wladimir Putin zu fahren und ihn um militärische Unterstützung zu bitten. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Oberliga-Fußballer SV Todesfelde gegen Phönix Lübeck verloren

Der Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde (Kreis Segeberg) hat im Landespokalfinale gegen Phönix Lübeck aus der Regionalliga gespielt. Trotz früher 1:0 Führung hat der Favorit aus Lübeck mit 3:1 gewonnen. Am Mittwoch gehen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga los, erklärte der Todesfelder Torwart Fabian Landvoigt. "Ich denke, dass wir uns nächste Woche hochpushen können. Mit einem Sieg könnten wir die Saison zumindest ein bisschen krönen." Am Mittwoch wartet Altona 93, am Sonntag kommt dann die Zweitvertretung von Werder Bremen. Zwei der drei Mannschaften steigen am Ende in die Regionalliga Nord auf. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Hamburger Flughafen: In Norderstedt wird es leiser

Am Hamburger Flughafen gibt es von heute an eine neue Baustelle an einer Landebahn. Für die Menschen in Südholstein könnte das ein paar ruhigere Tagen bedeuten. Den Gummiabrieb der Flugzeugreifen von der Landebahn kratzen, neue Fahrbahnmarkierungen auftragen und die Elektrik unter die Lupe nehmen: Das sind nach Angaben eines Sprechers ein paar der Aufgaben, die während der jährlichen Sanierungsarbeiten an der Landebahn 15/33 gemacht werden müssen. Das ist die Start- und Landebahn Richtung Norderstedt (Kreis Segeberg), und bis zum Ende der Arbeiten am Freitag ist sie für Flugzeuge gesperrt. Im September ist dann die andere Richtung dran. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:00 Uhr

Bauarbeiten auf A7 und A23 in Südholstein

Von heute an wird die Autobahn 7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) saniert. An einzelnen Stellen sei der Belag bröselig und müsse ausgebessert werden, heißt es vom Autobahnbetreiber. Dafür werden bis kommenden Freitag immer zwischen 20 Uhr und 5 Uhr einzelne Spuren gesperrt. Am Mittwoch ist außerdem die Auf- und Abfahrt Quickborn in Richtung Hamburg gesperrt. Auf der A23 wird es zwischen Tornesch (Kreis Pinneberg) und Pinneberg-Nord wieder eng. Neben der Sanierung der Fahrbahn laufen auch Arbeiten an der Böschung. Dafür wird die Fahrbahnseite Richtung Hamburg in den nächsten Wochen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 07:00 Uhr

