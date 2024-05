Starke Regenfälle: 700 Einsätze in Südholstein Stand: 27.05.2024 11:54 Uhr Ein Unwetter hat am späten Sonntagnachmittag und Abend für hunderte Einsätze der Feuerwehren in Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein und Stormarn gesorgt. Rund 700 Mal waren die Rettungskräfte in den besonders betroffenen Kreisen im Einsatz.

Besonders Lasbek im Kreis Stormarn hat es am Sonntagnachmittag stark erwischt. Gegen kurz nach 17 Uhr hatte es laut Leitstelle so viel geregnet, dass der kleine Fluss "Kleverbach" über die Ufer getreten ist und mehrere Straßen überschwemmt hat. Das Wasser habe 75 Zentimeter hoch gestanden. Vier Häuser mussten demnach evakuiert werden - bis zu 20 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die DLRG war mit Booten im Einsatz. Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder entspannt, so ein Sprecher. Nach Angaben der Leitstelle konnten die Betroffenen wieder in ihre Häuser zurück.

Anwohner schleppen zerstörte Möbelstücke heraus

Für die Feuerwehr ist der Einsatz weitgehend vorbei, doch die Anwohner und Anwohnerinnen stehen zum Teil vor einem Trümmerhaufen. Der Bürgermeister von Lasbek, Harald Lodders (SPD), sagte NDR Schleswig-Holstein, die Familien seien jetzt damit beschäftigt, zerstörte Möbel und andere Gegenstände aus den Kellern zu tragen und auf der Straße zu sammeln. Laut Lodders haben auch insgesamt sieben Autos einen Totalschaden. Welche Schäden von der Versicherung abgedeckt sind, wie grundlegend die Häuser saniert werden müssen und wie so ein Hochwasser in Zukunft verhindert werden kann: Das sind alles Fragen, die die Gemeinde wohl noch länger beschäftigen werden.

Mehr als 100 Einsätze auch in Lübeck

Aber nicht nur in Lasbek war die Feuerwehr im Einsatz. Rund 700 Mal waren die Rettungskräfte in den besonders betroffenen Kreisen Stormarn, Ostholstein und Lübeck gestern am frühen Abend im Einsatz. Oft waren vollgelaufene Straßen und Keller der Grund. Allein in Lübeck sprach die Feuerwehr in einer Mitteilung vom Abend von 105 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Wetter. Hauptsächlich sei Wasser abgepumpt worden. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Aquaplaning auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der A7 dagegen wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei hatte das Unwetter zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Kaltenkirchen plötzlich Aquaplaning verursacht.

