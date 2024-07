Stand: 17.07.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: E-Bike-Akku explodiert in Keller

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Flensburg ist am Dienstagabend ein Fahrrad-Akku explodiert. Drei Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann. Ein Mann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Keller aufgehalten hatte, wurde mit leichten Brandwunden an den Armen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine weiterer Bewohner musste wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden, ein Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe und zur Ursache der Explosion gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Aktionstag beim SC Weiche Flensburg 08

Der SC Weiche Flensburg will sein Manfred-Werner-Stadion heute fit für die nächste Saison machen. Der Arbeitseinsatz in Flensburg beginnt am Vormittag. Wer mit anpacken will, kann sein eigenes Werkzeug mitbringen und wird vor Ort mit Essen und Getränken versorgt. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet der Regionalligist am Sonntag, dem 21. Juli: Beim Landespokal-Achtelfinale geht es auswärts gegen den Heider SV. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Premiere für das Föhrer Filmfestival

Heute Vormittag startet auf Föhr (Kreis Nordfriesland) das erste erste Föhrer Filmfestival. Im Kurgartensaal in Wyk auf Föhr sind ab 11 Uhr vier Filme zu sehen - darunter unter anderem "Cleo" und "Sonne und Beton". "Wir zeigen Filme, die auch bei der Berlinale und dem Filmfestival von Venedig gezeigt worden sind. Es sind alles deutsche Filme und haben einen klaren und deutlichen Bezug zur Jugend", sagt Organisator Roberto Caso. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

