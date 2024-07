Flensburg: E-Bike-Akku explodiert in Keller

In Flensburg ist ein E-Bike-Akku explodiert. Nach Angaben der Polizei geschah das am Dienstagabend im Keller eines Hauses in der Beethovenstraße. Die Feuerwehr konnte den Akku löschen. Zwei Anwohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Sie mussten im Flensburger Diako-Krankenhaus behandelt werden.

