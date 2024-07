Stand: 15.07.2024 08:16 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg: Wohl weniger Zuschüsse für Busverkehr

Der Kreis Schleswig-Flensburg muss im kommenden Jahr nach eigenen Angaben voraussichtlich auf Landeszuschüsse für den Busverkehr in Höhe von mehr als 100.000 Euro verzichten. Die Landesregierung hatte zuvor angekündigt, die Mittel kürzen zu wollen. Noch sei unklar, ob der Kreis die Summe ausgleichen könne oder Fahrten streichen müsse, heißt es aus der Verwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

200 Haushalte in Flensburg ohne Warmwasser

In der Norderstraße in Flensburg müssen rund 200 Haushalte von heute an vier Tage lang ohne Warmwasser auskommen. Auch die Heizung läuft nicht. Der Grund: Die Stadtwerke sanieren nach eigenen Angaben das Fernwärmenetz. Für eine 60 Zentimeter dicke Leitung werden zwei Armaturen getauscht. Im Umfeld können einige Wohnungen durch mobile Heizstationen versorgt werden. Das ist laut den Stadtwerken aber nicht überall möglich. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Stadt Schleswig überprüft Beleuchtungsmasten

Von heute an lässt die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) überprüfen, wie standsicher rund 700 Straßenbeleuchtungsmasten sind - vor allem im Zentrum der Stadt. Eine Spezialfirma simuliert bei jedem einzelnen Mast die natürliche Belastung durch Wind, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr werde nur geringfügig behindert. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Prinzenpalais in Schleswig: Landesarchiv sucht Fotos

Das Landesarchiv in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sucht Fotos des Prinzenpalais und andere Erinnerungen an das Gebäude, in dem das Archiv seit 1990 untergebracht ist. Anlass ist der 325. Geburtstag des Herrenhauses im kommenden Jahr. Dazu ist eine Ausstellung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

