Stand: 08.07.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg führt Schüler-Deutschlandticket für 29 Euro ein

In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg gibt es schon ein Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler - jetzt zieht auch die Stadt Flensburg nach: Schülerinnen und Schüler, die in Flensburg wohnen, zahlen für das Deutschlandticket ab August nur noch 29 Euro. Allerdings müssen die Tickets in Flensburg noch bis Ende des Jahres zum vollen Preis von 49 Euro gekauft werden - über die Stadt können Schüler dann aber eine Rückerstattung in Höhe von 20 Euro beantragen. Erst ab Januar soll es laut Stadt dann die Möglichkeit geben, das Ticket über das Online-Verfahren "OLAV"direkt zum vergünstigten Preis zu buchen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Sturmböen sorgten am Sonnabend für 100 Feuerwehreinsätze

Schwere Sturmböen haben am Sonnabend für rund 100 Feuerwehreinsätze in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie der StadtFlensburg gesorgt. Bei den Einsätzen am Abend und in der Nacht handelte es sich laut Feuerwehr zumeist um umgestürzte Bäume oder Äste. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Europeada: 750 Zuschauer am Finaltag in Flensburg

Am Wochenende ist in Flensburg die Europeada zu Ende gegangen - die Fußball-Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten. Im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg-Weiche mussten sich die nordfriesischen Frauen den Favoritinnen aus Südtirol deutlich mit 11:1 geschlagen geben. Bei den Männern gewann das Team aus dem italienischen Friûl mit 2:0 gegen die französischen Okzitaner. Etwa 750 Zuschauer haben die beiden Finals laut Veranstalter verfolgt, sagte Frank Nickelsen vom Friesenrat: "So viele Fans habe ich vorher noch nicht gesehen, auch die Frauenmannschaft war ja völlig fassungslos im positiven Sinne." | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 08:30 Uhr