Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Start der Europeada - Fußball EM der Minderheiten

Im deutsch-dänischen Grenzland beginnt an diesem Wochenende die Europeada, die Fußball-Europameisterschaft der nationalen Minderheiten. Das Turnier gibt es bereits seit 2008, in der Regel parallel zur offiziellen Fußball-Europameisterschaft. Hier im Land stellen jeweils die dänische Minderheit, die Nordfriesen und die deutsche Minderheit aus Dänemark Mannschaften. Ein Programm-Highlight: Das Public Viewing im Flensborghus zum EM-Achtelfinale Deutschland-Dänemark am Sonnabend. Gespielt wird ab Sonntag - 24 Männer- und 9 Frauenteams sind dabei. Darunter zum Beispiel Ungarndeutsche, Serben aus Kroatien und die ladinische Sprachminderheit aus den italienischen Dolomiten. Gespielt wird bis zum 7. Juli unter anderem in Flensburg, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Bredstedt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 8.00 Uhr

Eine Rennradtour für einen guten Zweck bis nach Paris

Am Samstagfrüh startet eine Rennradtour mit 37 Fahrerinnen und Fahrern bis nach Paris. Kurz nach 8 Uhr geht es an der Flensburger Hafenspitze los und zwar als Teil einer internationalen Sternfahrt in die französische Hauptstadt, die unter dem Namen "Team Rynkeby" läuft. Rynkeby heißt ein Dorf auf der dänischen Insel Fünen, wo die Aktion 2001 ihren Anfang nahm. Ziel der Aktion ist es, Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Sponsoren haben in Flensburg in diesem Jahr bereits rund 100.000 Euro zugesagt, sagte Mannschaftskapitän Sven Ritter. Die Fahrt ist kein Wettbewerb. Ziel ist nur, nach genau einer Woche in Paris anzukommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 8.30 Uhr

Orchestermusikerprozess wird neu aufgerollt

Der Prozess um einen Flensburger Orchestermusiker wegen versuchten Mordes wird neu aufgerollt. Das Landgericht Hannover hatte ihn bereits zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er seiner zur Tatzeit 93-jährigen Mutter in Niedersachsen Gift ins Essen gemischt hatte. Er soll aber ebenfalls zwei Orchesterkollegen einen Frischkäsedip mit Rattengift angeboten haben, die daraufhin Blutungen erlitten. Das Landgericht hatte hierbei eine Tötungsabsicht verneint. Der Bundesgerichtshof hat diesen Teil des Urteils aber nun aufgehoben, so dass die Haftstrafe künftig höher ausfallen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 8.30 Uhr

Gewitterbilanz und Feuer in Pattburg

Blitzeinschläge haben gestern möglicherweise zu zwei Bränden in der Region geführt. Im Dorf Fårhus bei Pattburg in Dänemark brach auf einem Hof ein größeres Feuer aus. Hier halfen auch Einsatzkräfte aus der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) mit der Drehleiter bei den Löscharbeiten, teilt die Rettungsleitstelle Nord mit. Im Grundhofer Ortsteil Bönstrup kam es zu einem Schwelbrand in einem Reetdachhaus. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen, mussten aber Teile des Daches abtragen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 8.30 Uhr

