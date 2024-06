Stand: 11.06.2024 09:42 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Seehundzählungen starten

Im gesamten Wattenmeer starten heute wieder Kleinflugzeuge, um Seehunde zu zählen. In Schleswig-Holstein war der Bestand bei der letzten Auswertung im August leicht auf knapp 8.000 zurückgegangen, dies entspricht allerdings einem hohen Niveau. Die Zählungen laufen an mehreren Tagen im Jahr zeitgleich in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 16:30 Uhr

Husum: Treffen zum Klimaschutzkonzept

Am kommenden Dienstag lädt die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) alle Bürger zum zweiten Treffen für ein Klimaschutzkonzept ein. Auf einer Karte im Internetsind bereits Ideen der Husumer eingetragen: Viele davon beziehen sich auf den Radverkehr. Vorgeschlagen wird auch, den Verkehr in zusätzlichen Straßen zu beruhigen. Bei der Veranstaltung, die um 18.30 Uhr im Rathaus beginnt, stellt außerdem ein Kieler Büro eine Analyse zu den Klimaschutzpotenzialen der Stadt vor. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 16:30 Uhr

Deutsche in Dänemark: Immobilienpreise in Grenzregion günstiger

Seit Frühjahr 2023 sind etwa 1.000 Menschen mit deutschem Pass nach Süddänemark ausgewandert. Das geht aus Daten der dänischen Regierungsorganisation "Danmarks Statistik" hervor. Insgesamt leben demnach mittlerweile knapp 13.000 Deutsche im Süden Dänemarks. Die verhältnismäßig günstigen Immobilien machen die Region für Auswanderer attraktiv. Recherchen auf Immobilienportalen und Gespräche mit Maklern zeigen: Häuser kosten hier im Vergleich mit Immobilien in Schleswig-Holstein oft lediglich die Hälfte, besonders in der Grenzregion. Der Süden Dänemarks gilt als eher strukturschwach und die Nebenkosten beim Hauskauf sind deutlich günstiger. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

EU-Wahl: Ergebnisse in Dänemark

Bei der Europawahl ist in Dänemark erstmals die Sozialistische Volkspartei (SF) stärkste Kraft geworden. Die SF hatte den Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt und holte mehr als 17 Prozent der Stimmen. Damit liegt die Partei noch vor den regierenden Sozialdemokraten, die deutlich verloren - ebenso wie die bürgerlich-liberale Partei Venstre. Das rechte Lager splittet sich auf: Die Dänische Volkspartei und die erstmals zur Europawahl angetretenen Dänemarkdemokraten erreichten 6 und 7 Prozent. In den Kommunen Apenrade und Tondern liegt die liberale Partei Venstre weiterhin deutlich vorn, in Sonderburg sind es knapp die Sozialdemokraten. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Kurzfilme in Flensburg

Am Freitag und Sonnabend verwandeln sich in Flensburg Cafés, Galerien und auch Geschäfte von Roter Straße bis zum Nordertor in kleine Kinos: Beim Flensburger Kurzfilmstreifzug werden jeweils zwischen 16 und 23 Uhr insgesamt 40 Kurzfilme gezeigt. Pro Ort sind es ein oder zwei Filme, die in der Schleife laufen. "Die Zuschauer können sich spontan einfinden", so Organisatorin Maja Petersen. Der Eintritt ist frei. Gezeigt werden Kurzdokumentationen, Animationsfilme, Kurzspielfilme und auch Experimentelles. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

