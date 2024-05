Stand: 29.05.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Bürgermeister soll amtsärztlich untersucht werden

Der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt hat am Dienstagabend beschlossen, eine amtsärztliche Untersuchung des Bürgermeisters einzuleiten. Nikolas Häckel (parteilos) ist seit Monaten aufgrund eines Burn-Outs krankgeschrieben. Zudem soll die Verwaltung die Bezüge des Bürgermeisters im Falle einer frühzeitigen Versetzung in den Ruhestand berechnen. Dieses Vorgehen sei keine politische Entscheidung und habe nichts mit einem Abwahlverfahren zu tun, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Ein Gespräch der Anwälte beider Seiten hat keine einvernehmliche Lösung gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Mannöver "Tiger Meet" in Jagel

Fast ein Jahr nach der internationalen Luftwaffenübung "Air Defender" startet in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) das Manöver "Tiger Meet". Daran nehmen 13 Nationen teil, auch die USA. Die meisten Maschinen treffen am Freitag ein, am Montag beginnen die Übungen. Zwei Wochen lang kann es ab 9 Uhr sowie am frühen Nachmittag sogar mehr Fluglärm als bei "Air Defender" geben, da sich alles in Jagel abspielt, so Kommodore Jörg Schroeder: "Hier haben wir vormittags eine Welle, in der innerhalb von 40 Minuten 50 bis zu 60 Luftfahrzeuge starten und wieder zurückkommen und das gleiche dann nachmittags auch noch." Am Wochenende wird weniger geflogen, in der Nacht gar nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

Umleitung wegen Radweg-Sanierung zwischen Leck und Achtrup

Der Landesbetrieb Straßenbau saniert ab heute den Radweg zwischen Leck und Achtrup (beide Kreis Nordfriesland), der durch Wurzelwerk beschädigt ist. Die Straße kann zeitweise halbseitig gesperrt werden. Eine Umleitung über den Hyholmer Weg ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern bis Ende Juli. | NDR Schleswig-Holstein 29.05.2024 08:30 Uhr

