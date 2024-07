Stand: 23.07.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brand in einem Kuhstall in Norderfriedrichskoog

Auf einem Bauernhof in Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) sind am frühen Dienstagmorgen 14 Kühe durch ein Feuer umgekommen. Laut Wehrführer Jan Petersen war der Brand in einer Lagerhalle für Stroh ausgebrochen. Anschließend sprang das Feuer auf den Stall über, in dem die 14 Jungtiere standen. Rund 30 Feuerwehrleute waren in der Diekstraat im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro. Wie das Feuer in der Lagerhalle ausbrechen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Urteil im Prozess Jugendkriminalität erwartet

Am Dienstag wird das Urteil gegen eine gewalttätige Jugendbande aus Heide (Kreis Dithmarschen) erwartet. Die 14- bis 18-Jährigen müssen sich seit Anfang Juni vor dem Amtsgericht Meldorf verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und schwere Erpressung vor. Anfang des Jahres sollen sie am Bahnhof in Heide eine ganze Reihe von Straftaten begangen haben. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Empathischer Pflegeroboter in Garding

In der Pflegeeinrichtung Martje-Flohrs-Haus im nordfriesischen Garding ist seit einer Woche ein sogenannter empathischer Roboter im Einsatz, der das Pflegepersonal unterstützen soll. Der Roboter Elli unterhält sich mit den Bewohnern, erzählt die Koordinatorin in der Betreuung, Anja Schmidt. "Sie wird uns nicht ersetzen. Sie fragt nach Hobbys, wie es einem geht, nach dem Namen und so kommen die Bewohner ganz alleine mit ihr ins Gespräch. Sie hakt immer wieder ein und hat ganz viel Geduld." Die duale Hochschule Schleswig-Holstein begleitet das Projekt für 15 Monate und wertet die Begegnungen zwischen Roboter und Mensch aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Freigabe der Badestelle in Lundenbergsand

Der Kreis Nordfriesland hat die Badestelle Lundenbergsand in Simonsberg am Wochenende wieder freigegeben. Sie war gesperrt worden, weil man ein erhöhtes Bakterienvorkommen festgestellt hatte. Die Darmbakterien Escherichia coli, kurz E. coli, können laut Kreis vor allem nach Starkregenereignissen auftreten, wenn sich auf den entwässerten Flächen und Deichen nahe der Badestelle Tierkot befindet, der aufgrund des Niederschlags in die Nordsee gelangt. Da nun bei zwei Kontrollen nacheinander der Grenzwert deutlich unterschritten wurde, gab der Kreis die Badestelle wieder zum Baden frei. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2024 | 08:30 Uhr