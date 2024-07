Unwetter ziehen über Norddeutschland - Tornado über der Elbe Stand: 23.07.2024 19:47 Uhr Regen und Gewitter ziehen als Streifen von West nach Ost über Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Auch der Zugverkehr war betroffen. Ein Tornado zog über die Elbe.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg treten lokal von Westen her schwere Gewitter auf. Es müsse mit schweren Gewittern, Sturmböen, Starkregen und Hagel gerechnet werden, heißt es in der Warnung. Dabei könnte es Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagelkörner um drei Zentimeter Größe geben. Sturmböen könnten bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Schleswig-Holstein

Bei Glückstadt (Kreis Steinburg) ist laut Angaben der Feuerwehr ein Tornado über die Elbe gefegt. Augenzeugen zufolge war die Windhose 300 bis 400 Meter hoch. Schäden hat sie demnach nicht verursacht. Sie löste sich auf, als sie das Festland erreichte.

Wegen eines Blitzeinschlags beim Bahnübergang "Lehnshallig" zwischen Niebüll und Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) kam es zu Verspätungen im Zugverkehr. Manche Züge fielen zwischenzeitlich ganz aus. Der Blitz habe die Technik beschädigt, wie eine Bahn-Sprecherin sagte. Züge mussten die Stelle mit verminderter Geschwindigkeit passieren. Der Schaden sei aber schnell behoben worden. In Ellerbek (Kreis Pinneberg) schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein. Laut Leitstelle der Feuerwehr brach aber kein Feuer aus.

Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller

In Pinneberg-Thesdorf sorgte heftiger Regen dafür, dass ganze Straßenzüge mehrere Zentimeter unter Wasser standen. Ein ähnliches Bild gab es einige Stunden zuvor schon in Meldorf (Kreis Dithmarschen). Hier war ein schweres Gewitter durchgezogen und hatte diverse Einsätze für die Feuerwehr ausgelöst.

Meldorfs Wehrführer Gunnar Jochimsen sagte NDR Schleswig-Holstein: "Wir wussten genau Bescheid, dass da was kommt. Aber dass es so stark wird, war nicht abzusehen." Insgesamt gab es 20 Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Von überschwemmten Straßen und Unterführungen mit knapp einem Meter Wasserhöhe bis hin zu vollgelaufenen Kellern sei alles dabei gewesen, sagte Jochimsen.

Am Mittwoch wieder freundlicher

Die Gewitter werden den Angaben zufolge in den Abendstunden über Fehmarn und Lübeck hinweg aus Norddeutschland hinausziehen. Von Nordwesten her klare es dann bereits an der Nordseeküste und in Nordfriesland wieder auf und die Sonne zeige sich noch.

Am Mittwoch soll es dem DWD zufolge Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad geben. An den Küsten könne es noch etwas kälter sein. Insgesamt soll es bei einem böigen Nordwestwind aber trocken bleiben.

Was passiert eigentlich in den Wolken, wenn es blitzt und donnert? Es ist reine Physik, was da passiert: In einer Gewitterwolke steigen Wassertropfen auf. Oben ist es kalt, die Tropfen werden erst Kristalle und dann Graupelkörner, die so schwer sind, dass sie runterfallen. Die Tropfen und Körner reiben aneinander und in der Wolke steigt die Spannung. An der Unterseite sammelt sich negative Ladung. Sie ist so stark, dass sich die Erde unter der Wolke positiv auflädt. Erst kommen dann die Vorblitze und schließlich bildet sich der Blitzkanal, durch den ein Blitz die Erde trifft. Erst wenn sich die Wolke entladen hat, gibt es keine Blitze mehr. Der Kanal löst sich auf, die heiße Luft entweicht und es donnert.

