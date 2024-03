Heide: Jetzt vier Jugendliche in Untersuchungshaft Stand: 15.03.2024 19:37 Uhr Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen einen 13-Jährigen überfallen und bestohlen haben. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt. Außerdem sollen sie an weiteren Taten beteiligt gewesen sein.

Sie sollen am 21. Januar am Bahnhof in Heide (Kreis Dithmarschen) einen 13-Jährigen überfallen und ihm Handy, Jacke und Schuhe entwendet haben. Nachdem zwei Beschuldigte bereits seit Januar in Untersuchungshaft sitzen, wurde nun auch gegen die beiden anderen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Laut Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rackow bestehe bei dem 14-jährigen Mädchen und dem 16-jährigen Jungen Verdunklungsgefahr. Es bestehe der Verdacht, dass sie Zeugen der Tat unter Druck gesetzt hätten, damit diese ihre Aussage änderten.

Andere Verdächtige bereits seit Januar in U-Haft

Bereits am 23. Januar ist vom Amtsgericht Itzehoe gegen die beiden anderen, einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen, Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Laut Müller-Rakow lag bei ihnen Wiederholungsgefahr vor.

Diese beiden sollen außerdem am 19. Dezember 2023 mit einem weiteren 15 -Jährigen einen 14 Jahre alten Jungen verfolgt, zu Boden geschlagen, getreten und ihm ein elektronisches Gerät weggenommen haben, wie der Oberstaatsanwalt mitteilte. Zwei der drei Tatverdächtigen sollen dabei ein Messer dabei gehabt haben, weshalb auch in dem Fall bereits Anklage wegen schwerem Raub erhoben wurde.

Weitere Ermittlungsverfahren laufen

Gegen die einzelnen Mitglieder Gruppe gebe es darüber hinaus weitere Ermittlungsverfahren. Sie sollen in unterschiedlichen Gruppierungen vorwiegend am Bahnhofsvorplatz in Heide bereits diverse Straftaten verübt haben. In den meisten Fällen soll es sich dabei um Raub gehandelt haben.

