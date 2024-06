Stand: 25.06.2024 09:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Züge nach St. Peter-Ording während Kieler Woche

Zwischen Husum und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) fahren derzeit keine Züge der Nordbahn mehr. Die Nordbahn hat ihre Züge während der Kieler Woche von der Westküste nach Kiel verlegt. "Damit mehr Züge in Kiel fahren können, wurden Fahrzeuge von der Linie RB64 abgezogen", sagte eine Sprecherin von Nah.SH auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Mathias Bölckow vom Fahrgastverbands Pro Bahn kritisiert das Vorgehen: "Es ist ein Trauerspiel, dass für solche Großveranstaltungen nicht genug Fahrzeuge kurzfristig rekrutiert werden können", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende. Noch bis Ende der Woche müssen Pendlerinnen und Pendler mit einem Bus-Ersatzverkehr fahren. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Covestro verhandelt mit Abu Dhabi

Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi und der Kunststoffhersteller Covestro haben die Gespräche für eine mögliche Übernahme aufgenommen. Das teilte das Unternehmen Covestro mit, das unter anderem einen Standort in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat. Adnoc hat dafür erneut sein Angebot erhöht. Vor knapp einem Jahr hatte der Konzern mit 55 Euro pro Aktie das erste Angebot gemacht, nun bietet Adnoc 62 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe keine Gewissheit, dass es zu einer Vereinbarung kommen werde, so Covestro. Der Betriebsratsvorsitzende am Standort Brunsbüttel wollte sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht dazu äußern. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Heide: Polizei sucht nach Vorfall in Schnellrestaurant Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in einem Schnellrestaurant in Heide (Kreis Dithmarschen) am Sonnabend Zeugen. Ein fünfjähriger Junge war offenbar mit einem Mädchen im Spielbereich in Streit geraten. Als er danach auf dem Schoß seiner Mutter saß, kam laut Polizei ein Mann und ohrfeigte ihn. Ob es der Vater des Mädchens war, ist unklar. Er soll etwa Ende 40 sein, trug zum Tatzeitpunkt einen Kinnbart, ein grünes T-Shirt und hatte eine Glatze. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30

