Stand: 12.06.2024 09:16 Uhr

Ärztestreik an der Westküste: Notdienst in Dithmarschen

Am Mittwoch bleiben zahlreiche Haus- und Facharztpraxen an der Westküste geschlossen. Insbesondere im Kreis Dithmarschen folgen viele Ärztinnen und Ärzte einem Protestaufruf der Medizinischen Qualitätsgemeinschaft Westküste. Diese will mit einer Sternfahrt anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz in Lübeck-Travemünde gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) demonstrieren. Aus Sicht der Organisatoren stärkt die Gesundheitspolitik die klinische Versorgung zulasten der ambulanten und damit ärztlichen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum. In Dithmarschen übernehmen die Anlaufpraxen in Heide, Brunsbüttel und Büsum eine notfallmäßige Versorgung. Im Kreis Steinburg gibt es keinen gesonderten Notdienst. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

NOK-Fähre fährt kurzzeitig mit Einschränkungen

Von der Fährstelle Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fährt am Mittwoch von 11 Uhr bis circa 14 Uhr nur eine Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Aktuell sind aber noch zwei Fähren im Einsatz und der Verkehr verläuft wie gewohnt. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Protest nach Hungerstreik in Abschiebehaft Glückstadt

Am Dienstagabend haben vor der Ausländerbehörde in Itzehoe (Kreis Steinburg) nach Polizeiangaben 15 Menschen demonstiert, in Kiel waren es 25 Teilnehmer. Sie fordern die sofortige Freilassung eines 38-Jährigen, der derzeit in der Abschiebehaft in Glückstadt (Kreis Steinburg) untergebracht ist und sich seit dem 3. Juni im Hungerstreik befinden soll. Nach Angaben des Justizministeriums soll er jedoch seit vergangenem Mittwoch eine hochkalorische Spezialnahrung zu sich nehmen und trinken. Der Hungerstreik sei damit beendet. Dieser Darstellung widerspricht das Bündnis "Keine Abschiebehaft in Glückstadt und Anderswo". Eine Sprecherin, die nach eigenen Angaben im telefonischen Kontakt zu dem 38-Jährigen steht, teilte mit, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

