Raubüberfall mit Todesfolge in St. Peter-Ording: Verdächtige gefasst Stand: 12.06.2024 14:28 Uhr Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Männern vor, ein älteres Ehepaar in St.Peter Ording überfallen, ausgeraubt und den 99-jährigen Mann dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Drei Männer waren am Abend des 11. Januar 2024 gewaltsam in das Haus eines Ehepaars in der Straße "Am Sportplatz" in St. Peter-Ording eingedrungen. Sie stahlen laut Polizeiangaben einige Wertgegenstände sowie etwas Bargeld und flüchteten. Der 99-jährige Mann verstarb in Folge des Überfalls noch am Tatort. Seine 79 Jahre alte Ehefrau überlebte den Überfall. Sie kam in ein Krankenhaus.

Vier Personen vorläufig festgenommen - drei unter dringendem Tatverdacht

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Mordkommission Flensburg konnten nun vier Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um Männer zwischen 30 und 42 Jahren aus Flensburg und dem Kreis Nordfriesland. Spezialkräfte hatten laut Polizei am vergangenen Dienstag die Männer vorläufig festgenommen und auch Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

Gegen die Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen - gegen einen der Männer wurde der Haftbefehl nach zwei Tagen aufgehoben, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde freigelassen. Der Tathergang und mögliche Hintergründe werden weiter ermittelt.

