Jugendgewalt in Heide: Zweiter Prozesstag startet

Wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Raubs und schwerer Erpressung stehen fünf junge Menschen vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen). Der Prozess wird nun fortgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie seit Januar für mehrere Raubüberfälle auf andere Jugendliche im Bereich des Heider Bahnhofs verantwortlich sein. Bei den Beschuldigten handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und eine Person, die älter als 18 Jahre ist.Vier der mutmaßlichen Täterinnen und Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Die Öffentlichkeit ist vom Prozess ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Lummentage auf Helgoland

Sie sind gerade einmal drei Wochen alt, nur wenige Zentimeter groß und können noch gar nicht fliegen. Trotzdem stürzen sich derzeit wieder täglich in der Abenddämmerung junge Trottellummen vom 60 Meter hohen Lummenfelsen auf Helgoland (Kreis Pinneberg) in die Nordsee. Zahlreiche Besucher wohnen diesem Schauspiel jährlich bei. Noch bis zum 25. Juni bieten der Verein Jordsand, der Helgoland Tourismus-Service und das Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland" verschiedene Veranstaltungen rund um den Lummenfelsen an. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

Kreismuseum Itzehoe: Mit VR-Brille ins Mittelalter

Die Ringwallburg in der ehemaligen Störschleife Itzehoe im Kreis Steinburg gibt es schon lange nicht mehr. Doch im Steinburger Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe kann man jetzt mit VR-Brille nachempfinden, wie die Verteidigungsanlage im Jahr 1111 ausgesehen haben kann. Am Wochenende wurde im Museum ein "Virtual Reality Raum" eröffnet. Wer eine der beiden VR-Brillen aufsetzt, kann mit den eigenen Händen ein Hufeisen schmieden, als Knappe mit dem Schwert kämpfen oder ein Brot backen. Das Projekt stammt von der neuen Museumsleiterin Esther Wrobbel. Sie will das Mittelalter erfahrbar machen - insbesondere für ein jüngeres Publikum. | NDR Schleswig-Holstein 11.06.2024 08:30 Uhr

