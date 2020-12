Nach Weihnachtsbaum-Aktion auf Bossee: Kanute offenbar tot

Stand: 21.12.2020 10:58 Uhr

Ein schwimmender Weihnachtsbaum auf dem Bossee: Was für eine schöne Atmosphäre sorgen sollte, mündete am Sonntag in einem Unglück - ein Mann hat es offenbar nicht überlebt.