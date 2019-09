Stand: 10.09.2019 18:51 Uhr

Nach Schuss auf Störchin: Belohnung für Hinweise

Nach einem Angriff mit einer Schusswaffe auf einen Storch setzt die Gemeinde Wiemerstedt (Kreis Dithmarschen) eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise zu dem Vorfall aus. Sie sei entsetzt über die Tat und werde Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagte Bürgermeisterin Birgit Fröhlich NDR Schleswig-Holstein.

Störchin in Wiemerstedt wurde angeschossen Schleswig-Holstein Magazin - 10.09.2019 19:30 Uhr In Wiemerstedt im Kreis Dithmarschen hat jemand auf Storchendame "Frieda" geschossen, der 35 Jahre alte Vogel wurde verletzt. Die Gemeinde hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Storchen Oma" angeschossen

Es geht um eine 35 Jahre alte Störchin, die in Wiemerstedt als "Storchen Oma Frieda" bekannt ist. Ein Landwirt hatte am Flügel des Tiers eine Verletzung festgestellt. Das Tier wurde daraufhin geröngt und es wurde ein Projektil im Flügel entdeckt. Die Storchen-Oma wird nun in der Auffangstation in Erfde betreut, weil sie wegen der Verletzung nicht mehr in Freiheit leben kann.

Weitere Informationen Ahrensbök: Storchenbaby in luftiger Höhe gerettet In Ahrensbök im Kreis Ostholstein haben Anwohner ein Storchenküken gerettet. Es hing kopfüber am Nest in zehn Meter Höhe - verfangen in Plastiknetzen. Noch ist unsicher, ob es überlebt. mehr Mehr Jungstörche in SH als im vergangenen Jahr 420 Jungstörche haben in Schleswig-Holstein die ersten Wochen ihres Lebens gut überstanden - deutlich mehr als 2017. Die Trockenheit machte vor allem spät geborenen Jungen zu schaffen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 10.09.2019 | 19:30 Uhr