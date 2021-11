NOK: Leiche eines vermissten Hundebesitzers gefunden Stand: 20.11.2021 17:44 Uhr Ein Spaziergänger hatte am frühen Sonnabend die Leiche eines Mannes im Nord-Ostsee-Kanal bei Schafstedt im Kreis Dithmarschen gefunden. Laut Polizei handelt es sich um einen 44 Jahre alten Vermissten.

Der 44-jährige Mann aus Eggstedt war nach Polizeiangaben vor zwei Wochen seinen Hunden in den Kanal hinterher gesprungen und dann spurlos verschwunden. Taucher hatten lange nach dem Mann gesucht.

AUDIO: Spaziergänger entdeckt Leiche am Nord-Ostsee-Kanal (1 Min) Spaziergänger entdeckt Leiche am Nord-Ostsee-Kanal (1 Min)

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Am Sonnabend dann die tragische Nachricht: Ein Spaziergänger entdeckte eine Leiche - einen Kilometer von der Kanalfähre Hohenhörn entfernt - im Wasser. Er wählte den Notruf. Neben der Polizei rückten auch Kräfte der Feuerwehren aus Holstenniendorf und Wacken an. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden - auch der Schiffsverkehr war beeinträchtigt. Am Ende war klar: Bei dem Toten handelt es sich um den 44 Jahre alten Vermissten.

Hunde hatten ein Reh gejagt

Nach Erkenntnissen der Polizei hatten die Hunde vor zwei Wochen ein Reh gejagt und waren dabei in den Kanal gesprungen. Bei dem Versuch, die Tiere aus dem Wasser zu ziehen, geriet der Besitzer jedoch selbst in Not. Zeugen hätten noch gesehen, wie er mitten im Kanal um Hilfe rief, hieß es. Dann sei er verschwunden. Die Hunde konnten wohlbehalten untergebracht werden.

