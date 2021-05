Modellregion Büsum empfängt wieder Touristen Stand: 10.05.2021 20:55 Uhr Nach der Schleiregion mit Eckernförde, dem Kreis Nordfriesland und der inneren Lübecker Bucht ist am Montag das 4. Tourismus-Modellproiekt in Schleswig-Holstein an den Start gegangen.

So sind auch in Büsum wieder Übernachtungen und Restaurantbesuche möglich. Im Gegensatz zu den anderen Modellprojekten geht es hier nicht um eine ganze Region, sondern nur um einen Ort. Es handelt sich aber immerhin um den größten Tourismusmagneten im Kreis Dithmarschen. Auch Büsumer Deichhausen und Westerdeichstrich sind bei dem Modellprojekt dabei.

Fast alle Betten gebucht

Laut Tourismuschef Olaf Raffel haben sich rund 600 Betriebe angemeldet, unter anderem Restaurants, Campingplätze und Hotels - 10.000 Betten stehen zur Verfügung, und davon laut sind laut Raffel 98 Prozent belegt.Die großen Hotels haben eigene Testzentren eingerichtet, hinzu kommen weitere öffentliche Testmöglichkeiten. Viele Hoteliers melden nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein eine sehr gute Buchungslage.

Auch die beiden Campingplätze sind komplett belegt. Betreiber Ole Kahlcke sagte, die Nachfrage sei gigantisch. Weil viele Camper gleich am ersten Tag anreisen wollen, rechnet er auf dem Weg zur Büsumer Perlebucht mit vollen Straßen. Den Informationen nach ist der Büsumer Wohnmobilstellplatz an der Jugendherberge aber noch geschlossen. Wild-Campen wird nicht geduldet, das Ordnungsamt hat Kontrollen und Bussgelder angekündigt. Auch das Maskentragen werde kontrolliert: Im Ortszentrum ist es Pflicht, am Strand nicht. Der Chef des Ordnungsamtes aber sagte, es haben sich bisher alle an die Maskenpflicht gehalten.

