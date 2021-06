Laute Musik nach Mitternacht - Polizei räumt Kieler Schrevenpark Stand: 05.06.2021 12:05 Uhr Die lauen Sommernächte ziehen offenbar viele Menschen nach draußen. In Kiel musste die Polizei eine nächtliche Party beenden.

Die Polizei hat in der Nacht den Schrevenpark in Kiel geräumt. Viele Anwohner beschwerten sich, laut Rettungsleitstelle, am Freitagabend wegen Ruhestörung bei der Polizei. Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst forderten die Beamten die rund 800 Parkbesucher dazu auf, ihre Musik-Anlagen leiser zu drehen oder den Platz zu verlassen. Doch die 350 verbliebenen Leute blieben laut. Kurz nach zwei Uhr in der Nacht fuhr die Polizei in mehr als 15 Streifenwagen vor und räumte den Park komplett. Laut Polizei blieb es dabei ruhig.

Die Polizei sagte NDR Schleswig-Holstein, es sei immer das Gleiche: Sobald es wärmer werde, treffen sich die Leute im Kieler Schrevenpark. Einige feierten dann regelmäßig mit wummernden Bässen aus ihren Musik-Anlagen. Immer wieder komme es zu Ausschreitungen unter betrunkenen Besuchern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2021 | 10:00 Uhr