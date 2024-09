Stand: 19.09.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg bekommt einen kommunalen Ordnungsdienst

In Flensburg ist der Weg frei für einen kommunalen Ordnungsdienst. Darauf habe sich die gesamte Kommunalpolitik geeinigt, teilten Stadtverwaltung und Fraktionen mit. Der erste Beschluss dazu fiel am Mittwoch im Ordnungsausschuss. In der Innenstadt werden voraussichtlich vom kommenden Frühjahr an städtische Mitarbeitende eingesetzt. Zwölf Personalstellen sind vorgesehen. Die Kosten betragen etwa eine Million Euro pro Jahr: Polizeiliche Befugnisse habe der Ordnungsdienst nicht, erklärt die neue Dezernentin für Bildung, Integration, öffentliche Dienste und Sicherheit, Noosha Aubel.| NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30 Uhr

Haltepunkte an der Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll modernisiert

An der Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll (Kreis Nordfriesland) sind jetzt alle 13 Haltepunkte modernisiert. Der Großteil der investierten viereinhalb Millionen Euro floss dabei in die wettergeschützte Bahnsteighalle in Dagebüll-Mole, wie das Unternehmen RDC mitteilt. Aus diesem Anlass ist am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr ein bunter Aktionstag auf dem Werkstattgelände in Niebüll geplant. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 08:30

